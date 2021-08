DéFi

La société de capital-risque a16z délègue la majorité de ses droits de gouvernance dans les protocoles DeFi

La société délègue bien plus de la moitié de son pouvoir de vote dans des protocoles tels que Compound, Uniswap et Celo à principalement des organisations universitaires, des startups de cryptographie et des OBNL, ainsi qu’aux leaders de la communauté crypto.

Venture Capitalist a16z a délégué la majorité de ses droits de gouvernance dans les protocoles de finance décentralisée (DeFi), a déclaré la société cette semaine.

Dans son rapport de transparence, Jeff Amico, un partenaire de son équipe de cryptographie, a partagé les détails du programme et a déclaré qu’il ouvrirait le code source de tous ses composants.

« Contrairement aux entreprises traditionnelles, les protocoles sont censés être régis de manière décentralisée. Cela débloque leur valeur fondamentale (neutralité) et garantit qu’ils resteront ouverts à tous ceux qui souhaitent les utiliser/construire dessus », a déclaré Amico jeudi.

Les premiers actionnaires de ces réseaux doivent faire ce qu’ils peuvent pour aider à catalyser la transition vers une gouvernance communautaire à long terme et la délégation symbolique, selon a16z, est l’un des moyens les plus efficaces d’y parvenir.

Pas seulement la délégation, le cabinet appelle à une forme de délégation «forte» qui réduit la concentration au niveau de la surface tout en optimisant la qualité, la diversité, l’engagement et l’indépendance.

Pour atteindre cet objectif, la société de capital-risque a élaboré un programme de délégation formel autour de ces principes au cours de l’année dernière et l’a utilisé pour déléguer plus de la moitié de son pouvoir de vote dans des protocoles tels que Compound, Uniswap et Celo à un large réseau de délégués qualifiés.

Ces délégués qualifiés comprennent des organisations à but non lucratif (OBNL) comme Kiva et Mercy Corps ; des entreprises mondiales comme Deutsche Telekom ; des startups crypto comme Gauntlet, Argent et Dharma ; des organisations universitaires comme Stanford Blockchain Club et Blockchain à Columbia ; et des dirigeants communautaires comme . Hill.

Cette liste actuelle de ses délégataires, cependant, n’est pas immuable car l’entreprise dit qu’elle prévoit de continuer à la développer en termes de diversification des types de délégués avec lesquels travailler.

La meilleure pratique pour la délégation symbolique, a-t-il déclaré, consiste à déléguer tôt, à élever les dirigeants de la communauté, à recruter des points de vue extérieurs, à garantir l’indépendance des délégués et à assurer une transparence continue.

A16z a ouvert son cadre de délégation afin que d’autres puissent également l’adopter.

AnTy

