La société de cartes à collectionner Topps met les NFT de Bundesliga sur Avalanche

La célèbre société de cartes à collectionner disposera désormais de jetons Bundesliga non fongibles sur Avalanche.

Les NFT et les objets de collection numériques trouvent une nouvelle place sur la plate-forme de contrat intelligent Avalanche.

Aujourd’hui, la collection NFT célébrant la saison de Bundesliga 2020-2021 est en vente sur le nouveau Topps NFT Marketplace. Cela donne aux fans la possibilité d’accéder à leurs joueurs préférés et à des moments de la saison 2020-2021 de Bundesliga, qui est la compétition entre les meilleures équipes allemandes.

Ava Labs et Topps ont créé ce marché pour NFT et objets de collection numériques qui a une interface familière d’un site de commerce électronique Web 2.0, construit sur l’infrastructure de blockchain Web 3.0.

De plus, ce marché d’objets de collection numériques est conçu pour l’échelle et la vitesse des sports à travers le monde, alimenté par Avalanche (AVAX), une blockchain publique considérée comme rapide, peu coûteuse et respectueuse de l’environnement.

ToppsNFTs.com cherche à faire des objets de collection numériques un marché mondial, “avec la certitude de la sécurité de la plate-forme principale pour émettre de nouveaux actifs sans autorité centrale”. Le site élimine le besoin de portefeuilles spéciaux ou d’applications de jetons et fournit un emplacement centralisé pour acheter, vendre et parcourir les collections Topps NFT sous licence officielle.

La collection NFT de célébration de la saison de la Bundesliga 2020-2021 contient 630 cartes à collectionner numériques unique, avec des images des matchs + 180 stars du football. De plus, des vidéos sous licence officielle sont incluses, qui sont également accompagnées de commentaires complets sur le jeu.

De même, il y a moins de 60 cartes à collectionner rares dans l’ensemble qui contiennent des images du match, y compris certains des meilleurs buts de la saison dernière.

De même, les forfaits standard de 5 cartes et les forfaits premium de 35 cartes peuvent être achetés par carte de crédit, ACH ou avec votre solde.

Avalanche est considérée comme la plate-forme de contrats intelligents la plus rapide de l’industrie de la blockchain. Pour sa part, Topps, fondée en 1938, est une entreprise mondiale de produits de consommation avec un portefeuille de produits diversifié et multiplateforme qui comprend des objets de collection physiques et numériques, des cartes à collectionner, des jeux de cartes à collectionner, des collections d’autocollants, des albums, etc.

Soit dit en passant, Topps n’est pas la seule entreprise d’objets de collection à être passée du papier aux NFT, Panini l’a fait aussi. Et si vous voulez en savoir plus sur les objets de collection crypto, vous pouvez le faire ici.

