La société de ciment du groupe Nirma Nuvoco Vistas dépose des papiers d’introduction en bourse avec SEBI prévoit de lancer une émission publique de Rs 5000 cr

La société de ciment du groupe Nirma Nuvoco Vistas Corporation Ltd a déposé un projet de prospectus de hareng rouge auprès du régulateur des marchés financiers SEBI pour lancer une introduction en bourse d’une valeur de 5 000 crore Rs. L’émission comprendra une nouvelle émission d’actions allant jusqu’à Rs 1500 crore et une offre de vente (OFS) allant jusqu’à Rs 3500 crore par son promoteur vendant l’actionnaire Niyogi Enterprise Private Ltd qui détient 86,56% des parts de la société. Il y a neuf ans, les actions de Nirma ont été retirées des bourses. Le milliardaire Karsanbhai Patel a fondé le groupe Nirma, son fils Hiren Patel est actuellement président de Nuvoco Vistas.

Les responsables principaux de l’émission de Nuvoco Vistas Corporation sont ICICI Securities, Axis Capital, HSBC Securities and Capital Markets (India) Private Ltd, JP Morgan India Private Ltd et SBI Capital Markets Ltd. Lors de l’inscription, Nuvoco Vistas Corporation se joindra à des sociétés comme Ultratech Cement, Shree Cement, Ambuja Cements et ACC Ld. Le ratio P / E le plus élevé de l’industrie se situe à 61,91, le ratio P / E le plus bas de l’industrie est de 23,05 et le ratio P / E moyen de l’industrie est de 35,46. La société a prévu d’utiliser le produit net de l’émission pour le remboursement / remboursement anticipé / remboursement, en totalité ou en partie, de certains emprunts dont la société a fait usage, soit environ Rs 1 350 crore et à des fins générales de l’entreprise.

Nuvoco Vistas a rapporté une perte nette de Rs 63,4 crore et Rs 26,4 crore au cours de la période de neuf mois terminée le 31 décembre 2020 et l’exercice 2019 respectivement. Les activités, la situation financière et les résultats d’exploitation de Nuvoco Vistas ont été et pourraient continuer d’être affectés par la pandémie de COVID-19. La société a déclaré que la loi modifiant la loi de 2021 sur les mines et les minéraux (développement et réglementation) récemment promulguée pourrait entraîner la caducité des lettres d’intention pour l’octroi de baux miniers en vertu de l’article 10A de la loi MMDR. En outre, la loi modificative peut également avoir une incidence sur la continuité de certains baux miniers non opérationnels.

Nuvoco Vistas est la cinquième plus grande société de ciment en Inde en termes de capacité avec une capacité consolidée de 22,32 MMTPA. Selon un rapport de CRISIL, la demande de ciment en Inde devrait croître à un TCAC de 6% à 7% de l’exercice 2021 à l’exercice 2026. Les concurrents de Nuvoco Vistas des sociétés nationales de ciment opérant sur le marché indien comprennent UltraTech Cement Limited , Shree Cement Limited, Birla Corporation Limited, Dalmia Bharat Cement Limited, Ambuja Cement Limited et d’autres acteurs régionaux comme Wonder. La société a déclaré que ses produits à base de ciment sont vendus au segment commercial (qui concerne principalement les acheteurs de maisons individuelles via leur réseau de distribution) et au segment non commercial (qui consiste principalement à vendre directement aux acheteurs institutionnels et en gros).

