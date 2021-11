La société de clavier Keychron s’essaie à une souris optique ultra-légère

Keychron est une entreprise connue pour fabriquer d’excellents claviers mécaniques, mais elle essaie maintenant quelque chose de nouveau – dites bonjour à la nouvelle souris optique ultra-légère M1. La nouvelle souris est disponible en noir et blanc et est câblée, donc ceux qui veulent une esthétique minimale n’ont pas de chance ici. La souris est livrée avec un câble USB-C détachable à la place.

Sauf, pas tout à fait. On pourrait dire que l’utilisation de matériaux par le M1 est minime grâce aux trous sur tout son corps. C’est un mouvement conçu pour réduire le poids de la souris, et sur la base d’options similaires que j’ai utilisées dans le passé, cela fonctionnera probablement assez bien. Le tout ne pèse que 68g.

Keychron dit que le M1 est aussi une question de vitesse. Il dispose par exemple d’un « capteur de qualité professionnelle ». Et son câble tressé flexible a également fière allure sur un bureau.

Nous sommes ravis de vous présenter la souris Keychron M1. La souris M1 est équipée de la puce de capteur de qualité la plus compétitive et d’une vitesse de rétroaction au niveau du joueur professionnel. Cette souris est conçue pour être plus légère, plus rapide et plus précise.