La société de commerce électronique Stackline lève 130 millions de dollars dans le dernier tour de table géant pour les startups de la région de Seattle

Une partie de l’équipe Stackline, avant la pandémie. (Photo d’empilement)

Nouveau financement : La startup de commerce électronique Stackline a décroché 130 millions de dollars de TA Associates dans le cadre d’un cycle de série B. Cela survient moins d’un an après que Stackline a levé un tour distinct de 50 millions de dollars. Il s’agit également de l’une des plus importantes levées de fonds pour une startup de la région de Seattle cette année, dans la foulée d’injections massives de liquidités pour des entreprises telles que Rec Room, Outreach, Highspot, Rad Power Bikes et Icertis.

La technologie de Stackline : La société aide plus de 2 000 marques, dont Sony, Levi’s, Starbucks et d’autres, dans leurs activités de commerce électronique, en fournissant des données de marché, une automatisation de la publicité, des outils de gestion des opérations et plus encore pour renforcer la façon dont les entreprises vendent des produits en ligne. Il s’est développé au milieu de la pandémie alors que de plus en plus de personnes achètent en ligne et sur des plateformes de marché telles qu’Amazon, Walmart et Instacart voient une activité accrue. Stackline a des partenariats avec Amazon et Instacart.

Une autre augmentation : Stackline vient de lever 50 millions de dollars en novembre, ce que la société a décrit comme son premier capital extérieur. La société a refusé de fournir des mesures de revenus. Elle a augmenté ses effectifs de 75 % au cours de l’année écoulée et prévoit d’avoir 150 employés d’ici la fin de 2021. Stackline est rentable depuis sa création en 2014.

Citation du PDG : “Nous sommes ravis de nous associer à TA alors que nous nous préparons à présenter une série d’innovations de produits passionnantes pour aider les marques à se connecter avec les acheteurs, à renforcer la notoriété, à inspirer la fidélité et à générer des avantages concurrentiels continus dans le secteur de la vente au détail”, a déclaré Michael Lagoni, PDG de Stackline .

Stackline est dirigé par Lagoni, un ancien manager d’Amazon. Il a cofondé Stackline avec Mitch Keidan, Raj Ramasamy et Michael Masaki (qui ne fait plus partie de l’entreprise).

Startups de commerce électronique à Seattle : Stackline fait partie de plusieurs startups de la région de Seattle – qui abritent Amazon, Starbucks, Costco, Zulily et d’autres détaillants géants – visant à aider les marques dans leurs activités en ligne. D’autres incluent InsightLeap, Ideoclick, Replenium, Downstream, Shipium, Fabric et SoundCommerce.