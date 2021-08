La société de cryptographie Circle veut devenir une banque commerciale américaine ⋆ Crypto new media

Le PDG de Circle, Jeremy Allaire, a déclaré que la société chercherait à atteindre l’objectif avec l’aide des principaux régulateurs financiers américains

La société américaine de paiement numérique Circle, la société à l’origine du stablecoin USD Coin (USDC), a annoncé son intention de demander l’enregistrement en tant que banque nationale à charte fédérale.

Jeremy Allaire, fondateur et PDG de la société, a révélé ces plans via une annonce de blog publiée lundi.

Selon lui, devenir une banque commerciale bancaire à part entière placerait les activités de Circle sous la supervision des principaux régulateurs financiers et de marché aux États-Unis, notamment la Réserve fédérale, le Trésor américain, l’Office of the Comptroller of the Currency (OCC) et la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).

Croissance de l’USDC derrière le mouvement bancaire

Circle a créé l’USDC en mai 2018, et en un peu plus de trois ans, le stablecoin est devenu le deuxième plus grand dans l’espace de la monnaie numérique derrière Tether (USDT). Le stablecoin vaut désormais plus de 27,5 milliards de dollars de capitalisation boursière, selon les données de l’agrégateur de marché CoinGecko.

Circle, soutenu par Goldman Sachs, souhaite une plus grande adoption de l’USDC au cours des prochaines années, avec une utilisation accrue qui en fera un rouage essentiel des services financiers et des applications de commerce électronique.

Selon Allaire, la décision de demander une charte bancaire fédérale repose donc sur le fait que Circle poursuit son “engagement de longue date en faveur de la confiance, de la transparence et de la responsabilité”.

“Nous pensons que les services bancaires à réserve complète, basés sur la technologie de la monnaie numérique, peuvent conduire non seulement à un système financier radicalement plus efficace, mais aussi à un système financier plus sûr et plus résilient”, a-t-il ajouté.

Cette décision verra également l’émission (et la circulation) de l’USDC dans les limites des directives réglementaires strictes qui supervisent la transmission de l’argent aux États-Unis.

L’obtention d’une charte bancaire à réserve complète signifie que Circle devra détenir une réserve de tous les dépôts. Ceux-ci seront conservés en espèces et quasi-espèces pour permettre un retrait instantané si un déposant en exprime le besoin.

L’annonce que Circle cherche à devenir une banque commerciale fait suite à un accord antérieur avec Concord Acquisition Corp qui devrait voir Circle cotée en bourse à la Bourse de New York (NYSE). La société a déposé le formulaire S-4 auprès de la SEC la semaine dernière.