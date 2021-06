La société de D&D Wizards of the Coast considère les jeux vidéo comme “au cœur” de son avenir

Le créateur de Dungeons & Dragons, Wizards of the Coast, voit que les jeux vidéo sont une partie essentielle de son activité.

S’adressant à GamesIndustry.biz, le président de la société, Chris Cocks, a déclaré que ce média est “au cœur de notre modèle de marque et de la façon dont nous prévoyons d’élargir notre public”. L’exécutif dit que Wizards of the Coast voit un énorme potentiel dans l’espace des jeux vidéo grâce à la popularité du type d’expériences qu’il fait.

“Aussi gros et robuste que soient les jeux sur table, les jeux vidéo sont encore plus gros”, a expliqué Cocks.

“Environ 60 millions de personnes achètent dans les magasins de loisirs du monde entier principalement pour acheter des jeux de stratégie, des jeux de rôle et des jeux de collection comme Magic: The Gathering et Dungeons & Dragons. 600 millions de personnes dans le monde jouent ces mêmes genres sur consoles, PC et téléphones, donc énorme.”

Cocks a également révélé qu’il existe “au moins six” jeux basés sur l’IP Dungeons & Dragons qui devraient être lancés dans les cinq prochaines années, bien que cela semble inclure Baldur’s Gate 3, qui est déjà disponible en accès anticipé.

En 2019, Cocks a déclaré qu’il travaillait sur une multitude de jeux vidéo utilisant l’IP D&D. Cela inclut probablement quelque chose d’Archetype Entertainment, un nouveau studio qu’il a établi à Austin, au Texas et qui est dirigé par des vétérans de BioWare, le fabricant de Mass Effect et Dragon Age.

