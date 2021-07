La société de diagnostic Genes2me lance un laboratoire de test RTPCR à haut débit à Gurgaon

Des tests d’antigène et d’anticorps pour COVID-19 seront également disponibles dans cette installation.

Genes2Me, l’une des principales sociétés de diagnostic et de recherche génétiques, a lancé son laboratoire de test RT PCR à haut débit pour le COVID-19 et d’autres maladies infectieuses à Gurgaon avec une capacité actuelle de test de 15 000 échantillons par jour.

Le laboratoire à haut débit entièrement automatisé est accrédité NABL et approuvé par l’ICMR, et les patients peuvent se rendre directement à une installation de prélèvement d’échantillons au laboratoire. De plus, la société propose également une collecte à domicile et un service au volant pour la collecte d’échantillons à différents endroits et peut fournir des résultats dans les 8 à 24 heures.

Pour garantir une précision et une qualité élevées des résultats, la société n’utilisera que des kits PCR RT de haute qualité approuvés par l’ICMR et certifiés CE-IVD avec une couverture de 3 gènes spécifiques au COVID-19 pour les tests. Des tests d’antigène et d’anticorps pour COVID-19 seront également disponibles dans cette installation.

Lors du lancement, Neeraj Gupta, fondateur et PDG de Genes2me, « Nous sommes heureux d’étendre notre réseau dans la ville sur la base de la réponse positive que nous avons reçue de nos consommateurs. L’augmentation constante des cas de COVID a augmenté la demande de diagnostics entièrement automatisés mis en place pour servir sa communauté en fournissant des rapports rapides et précis. Avec l’aide de ce laboratoire, nous serons en mesure de fournir des résultats de diagnostic authentiques, rapides et précis à nos consommateurs. »

Parlant de la contribution de Genes2me dans la lutte contre la pandémie, Ritu Gupta, cofondatrice et directrice de l’exploitation, Genes2Me a déclaré que « notre équipe a travaillé sans relâche en première ligne depuis le tout premier jour de la pandémie et a contribué en tant que plus grand fabricant indien. de kits IVD de qualité supérieure pour la détection du COVID-19 dans des délais rapides. Genes2me est également à l’étape finale d’apporter des solutions de test innovantes et révolutionnaires comme un kit de test à domicile facile, la technologie de test RTPCR qui peut fournir des résultats plus rapides et plus précis, et un panneau de classification pour la détection de différentes variantes de COVID-19 qui serait l’un des ses innovations et sera utilisé à des fins de recherche.

Genes2Me s’est concentré sur les principaux domaines des tests de maladies infectieuses, des tests de soins maternels et infantiles, de l’oncologie et des tests génétiques personnalisés. Genes2Me est également l’un des principaux fabricants de kits IVD pour les tests COVID-19 et a fourni plus de 40 millions de tests jusqu’à à présent.

À l’époque de la pandémie, pour lutter contre le SRAS-COV-2, Genes2Me s’est lancé dans la fabrication de kits moléculaires IVD validés ICMR et certifiés CE-IVD de la plus haute qualité pour les tests COVID-19.

Genes2Me fabrique des kits de PCR en temps réel, des kits d’extraction d’ARN et des supports de transport viral dans le cadre de l’initiative Make In India. Ces kits ont reçu une réponse extrêmement positive de la part des clients de différents pays.

Fondée en 2016 par Neeraj Gupta et Ritu Gupta, Genes2Me est une société de diagnostic axée sur la génomique dans le but de développer en permanence des solutions génétiques uniques et innovantes pour améliorer la santé mondiale, même dans les zones à ressources limitées.

Grâce à sa large gamme de tests génétiques, Genes2Me a aidé des cliniciens et des particuliers à travers l’Inde à comprendre les troubles génétiques complexes et la susceptibilité à divers problèmes de santé. La société a été en mesure de fournir des solutions innovantes de tests génétiques en tant que fabricant de kits IVD et de fournir également des services de tests génétiques dans les segments de la santé personnalisée, des soins maternels et infantiles, de l’oncologie et des maladies infectieuses.

