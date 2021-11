La société de données et d’IA Databricks renforce sa présence en ingénierie à Seattle avec deux nouveaux bureaux

(Image des briques de données)

Databricks, une société de données et d’intelligence artificielle basée à San Francisco, étend sa présence dans la région de Seattle et agrandit son équipe d’ingénierie.

La société dispose d’un nouveau centre de R&D au 2033 6th Ave. à Seattle et d’un nouveau bureau à Bellevue, Wash., au 500 108th Ave. NE.

Databricks emploie actuellement 52 personnes sur les sites, mais connaît une croissance rapide et prévoit de multiplier par 4 ses effectifs à mesure qu’elle recrute et embauche pour des rôles d’ingénierie et de produit. Le chef de la sécurité, Fermín Serna, fait partie des nouvelles recrues notables. Il était auparavant SVP et CIO chez Citrix.

Databricks fait partie d’une liste sans cesse croissante d’entreprises cherchant à exploiter les talents en ingénierie de la région de Seattle en installant des avant-postes distants. Alors que les géants de la technologie de longue date tels que Facebook et Google comptent des milliers d’employés dans la région, d’autres ne font que commencer. Par exemple, Wayfair, un site de commerce électronique concurrent d’Amazon, vient d’annoncer son intention d’ouvrir un siège social à Seattle et d’embaucher plus de 200 postes techniques.

Fondée en 2013, Databricks compte 2 500 employés et plus de 5 000 clients, dont Comcast, Condé Nast, H&M et plus de 40 % du Fortune 500. La société affirme qu’elle est en passe de générer 1 milliard de dollars ou plus en 2022, un taux de croissance de plus de 75 %.

En août, Databricks a annoncé un tour de table de 1,6 milliard de dollars de série H. La société a levé 3,8 milliards de dollars à ce jour et est évaluée à 38 milliards de dollars.