La société de financement du commerce des PME Drip Capital lève 175 millions de dollars pour développer ses activités nationales et internationales

Crédit et financement pour les MPME : La plate-forme de financement du commerce transfrontalier pour les petites et moyennes entreprises (PME) a ​​annoncé jeudi un financement de 175 millions de dollars, dont 40 millions de dollars d’investissement dans le cycle de série C et 135 millions de dollars distincts en facilités de dette d’entrepôt. Le dernier cycle porte l’investissement total de l’entreprise à environ 525 millions de dollars dans un mélange de capitaux propres et de dette. L’investissement de 40 millions de dollars a été mené par TI Platform, basée à San Francisco, avec la participation d’investisseurs nouveaux et existants tels qu’Accel, Sequoia, Wing VC, Irongrey et GC1 Holdings. Sur le financement de 135 millions de dollars, une facilité de crédit d’entrepôt de 100 millions de dollars a été levée auprès de la Barclays Investment Bank tandis que les 35 millions de dollars restants provenaient de l’East West Bank (EWB), dont le siège est en Californie.

« Le nouveau capital sera déployé pour développer notre activité de financement du commerce en Inde, qui est un marché majeur pour Drip. En outre, au cours des 18 prochains mois, nous prévoyons d’investir massivement dans la technologie, les produits et les talents qui nous aideront à accélérer notre stratégie de mise sur le marché dans nos zones géographiques existantes et nouvelles comme l’Asie du Sud et l’Amérique latine », Pushkar Mukewar , PDG / co-fondateur, Drip Capital a déclaré à Financial Express Online.

Drip Capital, qui a été lancé en 2016 pour financer des transactions transfrontalières afin d’aider les PME à libérer le fonds de roulement lié aux factures, étudie également une nouvelle plate-forme qui permettrait de relever les défis auxquels sont confrontées les PME tout en s’associant avec des entreprises de compagnies maritimes, des processeurs de paiement, prestataires d’assurance dans le cadre de la chaîne de valeur. « Une nouvelle plate-forme de facilitation du commerce est actuellement en préparation, qui fournira une solution à guichet unique pour les MPME optant pour des transactions transfrontalières », a ajouté Mukewar.

La société a affirmé avoir financé plus de 2 milliards de dollars de transactions commerciales mondiales dans plus de 80 pays, car elle sert des PME au Mexique et aux États-Unis ainsi qu’en dehors de l’Inde en utilisant l’apprentissage automatique et la technologie cloud. «Le financement du commerce mondial devrait représenter un marché de 10 000 milliards de dollars d’ici 2026. Drip est confortablement établi comme le leader du marché dans cet espace, offrant aux PME un accès vital au financement. Sur la base d’une solide économie d’unité, d’une souscription puissante axée sur la technologie et d’une trajectoire de croissance, TI Platform la considère comme un bon candidat pour une échappée à la hausse », Alex Bangash Managing Partner, TI Platform.

Il est important de noter que l’Autorité des centres de services financiers internationaux (IFSCA), basée à Gift City, avait délivré des licences à quatre plateformes d’escompte de factures en Inde, notamment KredX, Vayana Network, M1xchange et RXIL, pour la prestation de services de financement du commerce international pour les exportateurs et les importateurs. L’IFSCA est une autorité gouvernementale unifiée pour le développement et la réglementation des produits financiers, des services financiers et des institutions financières au sein du Centre international des services financiers (IFSC) en Inde.

Selon un rapport du Comité permanent des finances déposé à Rajya Sabha en février de cette année sur le projet de loi sur l’affacturage, la part du crédit d’affacturage dans le total des crédits formels des MPME en Inde était de 2,6 %, contre 11,2 % en Chine. . De plus, la part de marché de l’affacturage de l’Inde dans le PIB du pays était de 0,2 pour cent tandis que la part de marché de la Chine dans son PIB était de 3,2 pour cent et de 4,1 pour cent pour le Brésil.

