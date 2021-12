La société de fusées d’Elon Musk SpaceX, qui a récemment lancé des civils dans l’espace, lève plus de 337 millions de dollars

SpaceX du milliardaire Elon Musk a levé 337,4 millions de dollars en financement par actions, a révélé mercredi la société de fusées dans un dossier réglementaire

SpaceX, qui compte Alphabet Inc (GOOGL.O) et Fidelity Investments parmi ses investisseurs, a atteint une valorisation de 100 milliards de dollars à la suite d’une vente d’actions secondaire en octobre, selon CNBC. Il avait levé environ 1,16 milliard de dollars en financement par actions en avril.

SpaceX n’a ​​pas immédiatement répondu à la demande de . pour plus de détails sur le dernier cycle de financement.

La société est en concurrence avec l’entreprise spatiale de l’ancien PDG d’Amazon.com, Jeff Bezos, Blue Origin et Virgin Galactic (SPCE.N) du milliardaire Richard Branson dans la constellation en plein essor des entreprises de fusées commerciales.

Les trois sociétés de fusées ont lancé avec succès des civils dans l’espace.

Selon Morgan Stanley, l’économie spatiale pourrait valoir 1 000 milliards de dollars d’ici 2040.

Musk, qui dirige également plusieurs sociétés futuristes, dont Tesla Inc (TSLA.O), Neuralink et Boring Co, a déclaré plus tôt cette année que SpaceX ferait atterrir ses fusées Starship sur Mars bien avant 2030.

SpaceX a déjà lancé de nombreuses charges utiles de fret et des astronautes vers la Station spatiale internationale pour la National Aeronautics and Space Administration (NASA).

