La société de Gerard Piqué ouvre une agence de représentation des sportifs

17/06/2021 à 19:28 CEST

Kosmos, la société présidée par Gérard Piqué, se lance dans un nouveau projet. Désormais, ils seront également une agence représentant les athlètes. Une agence qui ne se limitera pas seulement au marketing, mais proposera également des conseils sportifs, juridiques et financiers. En plus de la centrale du Barcelona Football Club, fera partie de cette nouvelle section Galo Blanco, qui travaillera avec le premier client de l’agence Dominic Thiem

Le footballeur était “enthousiasmé” par le nouveau projet : “Au sein de Kosmos, de nombreuses personnes sont liées au sport depuis de nombreuses années et spécialisées dans différents domaines clés du développement de la carrière d’un athlète. Nous savons ce qui est important pour le joueur actif et pour son avenir, car beaucoup d’entre nous sont ou ont été& rdquor; Piqué a expliqué.

Thiem, le 17 vainqueur de l’ATP qui a remporté son premier Grand Chelem en 2020, a également déclaré : « Je suis très heureux que Galo fasse à nouveau partie de l’équipe.. Il a été une personne très proche de moi et de ma famille, même lorsqu’il a cessé d’être mon entraîneur. La saison n’a pas commencé comme je l’aurais souhaité, je travaille très dur pour revenir au niveau de fin 2020, et le fait d’intégrer Galo et le reste de l’équipe Kosmos avec nous, peut nous apporter beaucoup de choses positives” , a admis la joueuse de tennis.

Le déjà représentant de Thiem était heureux de faire partie de l’agence : « Sur le plan personnel, Je suis particulièrement excité de commencer ce projet avec Domi. Nous nous connaissons depuis longtemps et j’ai eu l’occasion de travailler avec lui tout au long de 2018. Il y a toujours eu une très bonne relation et je pense que cela nous fera retrouver la forme, avec son équipe sportive, sa famille et Kosmos, une grande équipe& rdquor; a ajouté Galo Blanco.