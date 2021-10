La société de gestion d’actifs de 2 000 milliards de dollars PIMCO prévoit d’étendre ses investissements dans la cryptographie ⋆ ZyCrypto

Publicité





Points clés à retenir

Bitcoin et le marché de la crypto en général réalisent constamment de nouveaux exploits. Au milieu de la forte progression, le géant des titres à revenu fixe PIMCO révèle ses plans pour s’exposer davantage aux actifs numériques. D’autres gestionnaires d’actifs devraient emboîter le pas à court terme.

Le marché du Bitcoin a déferlé sur de nouveaux terrains, car la principale crypto-monnaie a pu dépasser son précédent record de moins de 65 000 $. Le prix a atteint un nouveau sommet de 66 930 $ mercredi avant de revenir à 61 000 $ mais est toujours en hausse de 1,76% sur la journée. La course Bitcoin a également été le fer de lance d’un rallye inter-crypto qui a vu la capitalisation boursière de la crypto-monnaie atteindre un nouveau sommet de plus de 2,5 billions de dollars.

Alors que le sentiment du marché s’intensifie sur le Bitcoin décrochant 70 000 $ et que chaque apogée devrait apporter de nouvelles réalisations, de plus en plus d’investisseurs institutionnels de premier plan se fraye un chemin vers le marché. Un exemple en est l’annonce récente de PIMCO, un gestionnaire mondial d’investissements à revenu fixe avec environ 2,2 billions de dollars d’actifs sous gestion, qu’il prévoit d’augmenter son exposition au marché des crypto-monnaies.

Lors d’un entretien avec CNBC, le directeur des investissements de PIMCO, Daniel Ivascyn, a révélé que la société était déjà exposée au marché de la cryptographie via divers portefeuilles de hedge funds, mais qu’elle cherchait à l’augmenter de manière proactive.

« Maintenant, nous envisageons de négocier potentiellement certaines crypto-monnaies dans le cadre de nos stratégies de suivi des tendances ou de nos stratégies axées sur les quantifications, puis de travailler davantage sur le côté fondamental », a déclaré Ivascyn. « Ce sera donc un processus progressif au cours duquel nous passerons beaucoup de temps sur le plan de la diligence interne à parler aux investisseurs. Et nous ferons de petits pas dans un domaine en pleine croissance.

Le DSI considère également que la finance décentralisée mérite d’être comprise, car elle pouvait perturber gravement le secteur de son entreprise en particulier. Il a déclaré que la société envisageait sérieusement des voies qui pourraient lui donner un avantage concurrentiel sur le marché financier en évolution, ainsi que des stratégies de remue-méninges avec lesquelles elle resterait pertinente pour la jeune génération d’investisseurs.

La réaction du marché à l’annonce de PIMCO a été positive dans la mesure où on s’attend à ce que les institutions veuillent également capituler sur les antécédents de succès de Bitcoin. Réagissant aux nouvelles, le Bitcoiner Joe Pompliano a noté que l’une des meilleures choses à propos de Bitcoin est que les «gens de tous les jours» ont une longueur d’avance sur les institutions de plusieurs milliards de dollars.

Pendant ce temps, à court terme, les acteurs du marché ne s’attendent qu’à encore plus de ces types d’annonces, car de plus en plus de gestionnaires d’actifs emboîtent le pas et s’exposent aux crypto-monnaies. Le marché s’attend également à ce que de plus en plus de gestionnaires d’actifs offrent à leurs clients une exposition cryptographique.

