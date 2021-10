La société de jeux à gagner Sipher lève 6,8 millions de dollars dans le cadre d’un premier tour co-dirigé par Arrington Capital

La plus petite unité du monde 3D est la tuile, qui fait évoluer le jeu. Les types de tuiles comprennent des baies médicales pour soigner les Siphers après une bataille, des distilleries et des établis pour convertir les matériaux en articles consommables pour les combats, et des quartiers d’habitation pour afficher les actifs des joueurs, les trophées et autres NFT.

Share