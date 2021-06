La société de la Silicon Valley, Khosla Ventures, réalise un rare investissement à Seattle, menant un tour de table de 11 millions de dollars pour Lexion

in

Le PDG de Lexion, Gaurav Oberoi. (Photo Lexion)

Lexion est sur une lancée.

La startup de Seattle qui aide les équipes juridiques à utiliser l’IA pour passer au crible les contrats a quadruplé ses revenus et ajouté 50 clients au cours des quatre derniers mois, y compris des marques telles que Outreach, Blue Nile, OfferUp et autres.

Maintenant, la société dispose de plus de liquidités pour booster sa croissance, annonçant un tour de série A de 11 millions de dollars dirigé par Khosla Ventures. C’est l’une des seules startups de la région de Seattle à obtenir un financement de Khosla, une entreprise de premier plan de la Silicon Valley qui a soutenu des géants tels que DoorDash, Okta, Opendoor, Square et d’autres, dont OpenAI.

Lexion, issu de l’Allen Institute for Artificial Intelligence de Seattle, utilise des algorithmes pour analyser automatiquement les contrats et faire apparaître les informations pertinentes. Il produit un référentiel interrogeable organisé et divers rapports.

L’idée est d’aider les équipes juridiques qui utilisent actuellement un méli-mélo d’outils tels que Dropbox et Excel. Lexion peut répondre rapidement aux questions sur sa plateforme ou dans d’autres applications telles que Slack ou Salesforce pour savoir si un contrat est actif ou s’il comporte des clauses de résiliation, par exemple.

L’entreprise de 30 personnes fait partie d’un segment à croissance rapide appelé systèmes de gestion du cycle de vie des contrats (CLM) qui comprend des poids lourds tels que la licorne Icertis de la région de Seattle et plusieurs autres.

Lexion se concentre sur les petites entreprises du marché intermédiaire qui disposent d’une poignée d’experts juridiques dont le temps serait mieux consacré à autre chose qu’à parcourir des documents. La simplicité de Lexion, son processus d’intégration rapide et sa technologie de pointe en matière de traitement du langage naturel lui confèrent un avantage sur ses concurrents, selon le PDG Gaurav Oberoi.

“Cela va permettre aux avocats de faire ce qu’ils pensaient faire à la sortie de la faculté de droit, par opposition à de nombreuses tâches administratives et subalternes qui finissent par prendre une grande partie de leur temps semaine après semaine”, a déclaré le PDG de Lexion. Gaurav Oberoi.

Lexion prévoit d’utiliser l’argent frais pour aller au-delà du simple reporting et dans le flux de travail, aidant les entreprises à rationaliser la façon dont les contrats sont approuvés et fournissant un tableau de bord qui permet aux équipes juridiques de gérer le processus.

“Cette combinaison de technologies de pointe, avec une application simple et pratique, est exactement la façon dont la valeur de l’IA sera réalisée dans les entreprises, et c’est pourquoi nous pensons que Lexion a un avantage gagnant dans cet espace”, a déclaré Vinod Khosla dans un communiqué. Khosla a fondé Sun Microsystems et a lancé sa société de capital-risque en 2004.

Les fondateurs de Lexion Emad Elwany, Gaurav Oberoi et James Baird. (Photo Lexion).

Oberoi a cofondé Lexion avec Emad Elwany et James Baird. Oberoi a précédemment aidé à créer BillMonk, une application de fractionnement de factures antérieure à Splitwise, et a également créé Precision Polling, une startup d’enquête automatisée qui a ensuite été achetée par SurveyMonkey. Elwany a précédemment travaillé comme ingénieur chez Microsoft sur l’intelligence artificielle et Baird est un ingénieur qui vient de la société de développement Web Pancake Labs.

Les startups de la technologie juridique telles que Lexion profitent de la pandémie qui a accéléré l’adoption du numérique dans le secteur juridique avec le passage au travail à distance. Clearbrief est une autre startup plus récente de Seattle qui utilise également l’IA, mais pour l’analyse de la rédaction juridique.

CB Insights a classé Lexion comme la startup de technologie juridique d’IA la plus prometteuse au cours des deux dernières années.

Lexion avait précédemment levé un tour de table de 4,2 millions de dollars en 2019 auprès de Madrona Venture Group et du cabinet d’avocats Wilson Sonsini, Goodrich et Rosati, qui ont tous deux participé à nouveau au tour de série A. Kanu Gulati de Khosla Ventures rejoindra le conseil d’administration de Lexion à la suite du nouveau financement. Le financement total à ce jour est de 15,2 millions de dollars.

Les autres spin-outs AI2 incluent Kitt.ai (acquis par Baidu en 2017), Xnor.ai (acquis par Apple en 2020), Why Labs, Blue Canoe, WellSaid Labs et Panda AI.