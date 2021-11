La société de livraison pionnière Deliveroo ferme en Espagne le 29 novembre, licenciant 3 800 travailleurs | Industrie

Il l’a annoncé il y a quelques mois, mais il y a déjà une date officielle : Deliveroo quitte l’Espagne le 29 novembre.

Les entreprises de livraison à domicile ont explosé pendant la pandémie, mais cela n’a pas suffi à économiser Deliveroo, l’un des pionniers, qui ferme ce mois-ci.

L’entreprise britannique, lancée en 2015, est victime de ses propres erreurs, du nouveau Rider Act, et d’une concurrence croissante, avec des entreprises comme Glovo, juste manger ou Uber Eats, qui gagnent des parts de marché.

Notre collègue Lucas García explique dans Business Insider les causes de la fermeture de Deliveroo en Espagne. Un ensemble de circonstances qui 3 800 travailleurs sont laissés à la rue, la grande majorité des coureurs.

Les travailleurs recevront 45 jours de salaire pour chaque année travaillée, avec un montant minimum de 1 000 euros, s’ils n’atteignent pas ce chiffre.

Les problèmes ont commencé avec la loi Cavalier approuvé en Espagne, qui différencie clairement les coureurs autonomes de ceux qui ont besoin d’un contrat.

Cela a permis de découvrir un problème de faux indépendants dans l’entreprise, qui figuraient sur la liste mais travaillaient en fait à temps plein avec l’entreprise.

Si à cela nous ajoutons la nouvelle concurrence susmentionnée, les coûts d’exploitation élevés de l’entreprise en dehors du Royaume-Uni, et que notre pays ne représente qu’entre 3 et 5% de son activité, on comprend aisément pourquoi Deliveroo a décidé de partir.

Comme des sources internes l’ont expliqué à Business Insider, d’autres facteurs, tels que la perte d’exclusivité avec McDonald’s au profit de Glovo, ils ont également pesé lourd dans cette décision.

Deliveroo a publié aujourd’hui une déclaration d’adieu, dans laquelle il explique que : « la société est fière d’avoir eu certains des meilleurs restaurants d’Espagne et d’avoir collaboré avec des milliers de coureurs qui ont travaillé dur pour apporter des millions de délicieux repas aux Espagnols depuis 2015, ayant même été une bouée de sauvetage pour beaucoup d’entre eux pendant la pandémie. »

Ainsi se termine le voyage en Espagne de l’une des entreprises pionnières de la livraison à domicile, ce qui obligera à un réajustement du marché, pour couvrir ses prestations.