La société de logiciels de santé Edifecs poursuit sa campagne d’acquisition et s’empare de Health Fidelity

Edifecs, société de logiciels de santé basée à Bellevue, dans l’État de Washington, a acquis Health Fidelity, une startup basée à San Mateo, en Californie. L’acquisition permettra à Edifecs de développer des outils d’ajustement des risques dans ses produits logiciels pour les entreprises de santé.

Health Fidelity exploite le langage dans les données de santé pour évaluer le risque d’un patient pour diverses conditions. Le processus facilite la facturation des soins fondés sur la valeur, ce qui réduit l’importance du paiement à l’acte au profit de la prévention et des soins primaires.

L’accord fait suite à l’acquisition par Edifecs d’une autre startup d’exploration de données dans le domaine de la santé, Talix, en septembre. « En combinant les solutions Health Fidelity et Talix avec notre propre flux de travail, Edifecs peut désormais offrir aux payeurs et aux fournisseurs des solutions cliniques et de codage qui fournissent des informations sur l’ajustement des risques dans de nombreux domaines opérationnels tout en permettant le passage à des soins basés sur la valeur », a déclaré Venkat Kavarthapu, PDG d’Edifecs. dans un rapport.

Edifecs, qui possède également des bureaux à Atlanta et à Mohali, en Inde, vend des logiciels d’entreprise à plus de 350 sociétés de soins de santé, dont BlueCross BlueShield, Cigna, Humana et d’autres. Les plus de 80 employés de Health Fidelity seront pleinement intégrés à Edifecs, portant ses effectifs à plus de 1 030 employés dans le monde, selon un porte-parole. Les employés de Health Fidelity continueront de travailler à partir de leurs emplacements actuels. Les termes de l’accord, qui a été finalisé lundi, n’ont pas été divulgués.