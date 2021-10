La société de logiciels Ethereum ConsenSys acquiert la plate-forme NFT Treium

ConsenSys, l’un des principaux éditeurs de logiciels Ethereum, a annoncé aujourd’hui l’acquisition de l’équipe Treum et de sa plate-forme NFT auprès de Mesh, un incubateur Web3, pour un montant non divulgué. Avec cette acquisition, ConsenSys accueille une équipe de créateurs, de chefs de produits et de développeurs de logiciels qui ont été les pionniers des cas d’utilisation des jetons non fongibles (NFT) depuis leur formation en 2017.

Cette décision stratégique fait suite à la formation du réseau Palm NFT, un écosystème NFT lancé en mars 2021 par ConsenSys, HENI Group et Heyday Films. L’acquisition de Treum permettra à ConsenSys de faire progresser considérablement son offre de technologie NFT pour les créateurs, les marques, les titulaires de droits, les éditeurs de jeux, les équipes sportives et les ligues.

L’année a été chargée pour l’équipe Treum avec le lancement d’EulerBeats.com, un projet musical et artistique basé sur Ethereum et non fongibles (NFT) qui présente des pistes artistiques et audio générées par algorithme. Sa deuxième collection de morceaux s’est vendue pour 3 millions de dollars en mars après le lancement de « Genesis » plus tôt cette année.

La plate-forme EulerBeats NFT a été décrite par l’entrepreneur Mark Cuban comme « l’idée la plus géniale de tous les temps » et a distribué des millions de redevances et de récompenses de jalonnement à ses utilisateurs. L’EulerBeats Club, un espace fermé par jetons (accessible uniquement à ceux qui portent le casque EulerBeats) a été informé de la prochaine baisse à venir en novembre appelée « Futura » qui ouvrira la voie à une plate-forme ouverte permettant aux musiciens de vendre leurs STEMS, laissez les fans acheter des mélanges aléatoires et permet aux créateurs de remixer des versions d’originaux.

« ConsenSys a pour mission de libérer le pouvoir des communautés et de rendre Web3 universellement facile à utiliser, à accéder et à développer. Aujourd’hui, MetaMask est utilisé par plus de 10 millions d’utilisateurs actifs mensuels, et beaucoup d’entre eux utilisent la plate-forme pour collecter des NFT. C’était une décision évidente pour ConsenSys d’accélérer le développement de notre plate-forme NFT à part entière pour les utilisateurs finaux et les constructeurs.

– Johnna Powell de ConsenSys

Treum + ConsenSys

En juin 2021, Treum s’est associé à l’artiste visuel basé sur le texte et le multimédia Jonathan Rosen pour sortir « The Biggest Drop » maintenant connu sous le nom de « The Dream Machine », un ensemble limité de NFT exposés d’abord sur une façade numérique de 36 écrans sur Oxford Street à Londres. et cela a été affiché sur la tour de sept étages du Nasdaq à Times Square, New York. L’équipe Treum est également à l’origine de plusieurs émissions NFT de premier plan telles que la première plate-forme d’enchères en direct alimentée par la blockchain de la NBA pour des souvenirs authentiques avec l’équipe de basket-ball professionnelle américaine Sacramento Kings en 2020.

Les utilisateurs de la technologie NFT de ConsenSys pourront tirer parti de son intégration avec les produits Web3 de ConsenSys tels que MetaMask et Infura. L’activité NFT de ConsenSys sera codirigée par Johnna Powell de ConsenSys et Tyler Mulvihill, co-fondateur de Treum, et conseillée par Kishore Atreya, co-fondateur de Treum.

« L’équipe Treum a construit la principale plate-forme NFT à cycle de vie complet et nous sommes ravis de poursuivre notre voyage exponentiel avec la portée mondiale de ConsenSys. Nous continuerons à servir notre principal client de propriété IP, à approfondir notre développement du métaverse, à lancer des gouttes NFT à la pointe de la technologie et à intégrer les prochains utilisateurs de 100 mm à la communauté Web3. Si vous aimez la blockchain et les NFT, ConsenSys est l’endroit où il faut être – nous recrutons.

– Tyler Mulvihill, co-fondateur de Treum