La société de logiciels NFT Nameless lève 15 millions de dollars pour élargir son équipe

« Les NFT révolutionnent la propriété numérique à l’échelle mondiale. Qu’il s’agisse d’une seule goutte NFT ou de la création d’un marché entier, notre technologie rend les choses faciles, rentables et sécurisées », a déclaré Jim McNelis, fondateur et PDG de Nameless et Nft42, dans un communiqué de presse.

Share