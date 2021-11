La société de musique numérique Believe acquiert Think Music

L’accord permettra à Think Music d’accéder aux technologies innovantes et à l’expertise de Believe pour stimuler le développement de l’audience vidéo et la monétisation au format vidéo court.

La société de musique numérique Believe a annoncé lundi avoir acquis Think Music, un label musical basé en Inde du Sud. Avec cette acquisition, la société souhaite renforcer encore sa position en Inde du Sud. De plus, l’acquisition aidera Think Music à accélérer la croissance et la monétisation de l’ensemble de son catalogue en tirant parti de l’approche numérique de Believe, de son savoir-faire en matière d’optimisation de catalogue et de son expertise technologique, a déclaré Believe dans un communiqué. « Je suis convaincu que nous travaillerons ensemble pour accélérer la croissance numérique de Think Music et fournir aux artistes une expertise et une innovation partagées », a déclaré Vivek Raina, directeur général de Believe India.

L’accord permettra à Think Music d’accéder aux technologies innovantes et à l’expertise de Believe pour stimuler le développement de l’audience vidéo et la monétisation au format vidéo court et tirer parti du soutien financier de Believe pour étendre davantage sa stratégie d’acquisition de bandes sonores. Avec la base d’abonnés combinée des chaînes YouTube des deux partenaires, les artistes pourront également atteindre un public de plus de 60 millions d’abonnés YouTube, a déclaré Believe dans un communiqué.

Fondé en 2017, Think Music prétend avoir lancé plus de 40 premiers compositeurs, dont Santhosh Narayanan, Ghibran et Hiphop Tamizha. L’équipe de direction actuelle de Think Music dirigée par Swaroop Reddy continuera à fonctionner après l’acquisition et se concentrera sur la création du catalogue sous Think Music Label et la supervision de l’intégration backend.

Selon Swaroop Reddy, fondateur de Think Music, la large gamme de solutions innovantes et numériques de Believe, combinée à l’objectif constant de Think Music de fournir la meilleure plate-forme pour les bandes originales de films, de non-films et d’artistes indépendants, créera une valeur significative pour tous. les parties prenantes.

L’acquisition étendra également la couverture locale de Believe. En conséquence, il devient plus organisé pour aider les artistes du sud de l’Inde à diversifier leurs sources de monétisation et à accroître leur public à chaque étape de leur carrière.

Lire aussi : WinZO s’associe au géant français du jeu Gameloft

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.