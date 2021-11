La société de narration de données Narrative Science rejoindra Tableau via l’acquisition de Salesforce

Narrative Science, la société basée à Chicago à l’origine du logiciel de narration de données Lexio, rejoindra la société de visualisation de données basée à Seattle, Tableau Software, dans le cadre d’un accord qui sera acquis par la société mère de Tableau, Salesforce.

Les termes financiers de l’accord n’ont pas été divulgués. Fondée en 2010, Narrative Science compte environ 75 employés et a levé 43 millions de dollars en fonds propres, selon la base de données de capital-risque PitchBook.

Narrative Science a un bureau existant dans le quartier de Pioneer Square à Seattle, en plus de son siège social à Chicago et à New York, selon le site Web de la société.

« En intégrant nos capacités et innovations dans la plate-forme Tableau et en rejoignant la famille Salesforce, nous nous rapprochons beaucoup de notre rêve de permettre à chacun de comprendre et d’agir sur les données d’une manière qui n’était jamais possible auparavant », a déclaré Stuart B. Frankel, Narrative Science PDG et co-fondateur, dans un article sur l’accord.

Salesforce, basée à San Francisco, a finalisé son acquisition de Tableau pour 15,7 milliards de dollars en août 2019. Salesforce a finalisé son acquisition de Slack pour 27,7 milliards de dollars en juillet. Tableau a annoncé de nouvelles intégrations avec la plate-forme de communication et de collaboration lors de sa conférence virtuelle Tableau la semaine dernière.

« Narrative Science est un partenaire de Tableau depuis plusieurs années et nous sommes ravis d’approfondir cette collaboration pour aider Tableau à étendre ses offres dans une variété de supports, y compris des supports centrés sur le langage comme Slack », a écrit Frankel dans l’annonce. « Cette combinaison nous aidera à atteindre des millions de personnes supplémentaires qui sont mal desservies en données et les aidera à réussir dans le monde du numérique. »

Tableau et Narrative Science partageront davantage leurs plans une fois l’accord conclu, a déclaré Frankel.

Narrative Science crée également une version de Lexio pour Salesforce.