La société de négoce publique de Mike Novogratz investira 0 million de dollars dans des fonds de capital-risque cryptographiques

Commerce et investissement

La société de négoce publique de Mike Novogratz investira 100 millions de dollars dans des fonds de capital-risque cryptographiques

Le milliardaire Mike Novogratz, PDG de Galaxy Digital, basé à New York, a annoncé qu’il investira 100 millions de dollars dans des fonds de capital-risque liés à la cryptographie au cours des deux prochaines années.

Cryptology Asset Group, une société d’investissement basée à Malte et cofondée par Novogratz, possède 450 millions d’euros (548 millions de dollars) d’actifs. Grâce à son dernier investissement, la société a l’intention de se concentrer sur les fonds pour la première fois et les gestionnaires émergents ayant des participations dans des actifs cryptographiques ou des sociétés liées à la cryptographie.

Société holding cotée en bourse pour les actifs liés à la blockchain en Europe, Cryptology a déjà Block.one, Northern Data et Iconic Funds dans son portefeuille. Le co-fondateur Christian Angermayer a déclaré dans le communiqué,

“Nous sommes au tout début de la révolution crypto, et nous nous efforçons de devenir l’un des principaux investisseurs mondiaux dans cette classe d’actifs très naissante.”

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.