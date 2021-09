La société de paiement BNPL Afterpay exhorte le Sénat à soutenir les pièces stables adossées à l’AUD pour réduire les coûts de transaction

in

La société de paiement “acheter maintenant, payer plus tard” (BNPL) Afterpay a exprimé l’espoir que le Sénat australien lancerait le dollar australien stablecoin dès que possible et a déclaré que l’utilisation de crypto-monnaies aiderait les commerçants à réduire les paiements associés.

Selon un document présenté mercredi à la commission Fintech du Sénat, Afterpay a déclaré que les transactions cross-blockchain pourraient réduire les paiements des commerçants, des opérateurs de réseau et des banques liés aux cartes.

Les utilisateurs peuvent choisir de s’attendre à un environnement réseau plus favorable et à des coûts inférieurs pour effectuer des paiements cryptés.

Afterpay pense que les pièces stables basées sur l’AUD sont sur le point d’émerger et a déclaré que :

“Il n’y a actuellement aucun stablecoin adossé à l’AUD avec une adoption significative. Cependant, il est peu probable que cela reste le cas longtemps. Un stablecoin adossé à l’AUD offrirait aux utilisateurs et aux investisseurs australiens de crypto-monnaie une réserve de valeur alternative. devises, avec les avantages associés de la technologie blockchain.

Afterpay a déclaré que pour répondre aux besoins d’achat des consommateurs, une entreprise est susceptible de créer un stablecoin qui a acquis une “adoption de masse”.

Par conséquent, il est nécessaire que le gouvernement réfléchisse activement au futur cadre réglementaire des pièces stables, établisse un système réglementaire de “protection des données centrée sur le consommateur” et fasse preuve de diligence raisonnable sur les entités de l’entreprise qui créent des pièces stables.

Récemment, le géant des paiements marchands numériques Square a annoncé le 1er août qu’il allait acquérir la plate-forme de paiement australienne Afterpay pour 39 milliards de dollars australiens (29 milliards de dollars américains).

Source de l’image : Shutterstock