La société de paiement Nuvei lance la prise en charge de 40 cryptos, dont Reddcoin et DOGE

Les marchands de commerce électronique peuvent désormais effectuer des transactions dans près de 40 crypto-monnaies via la plate-forme de paiement mondiale Nuvei.

Selon l’annonce, les marchands en partenariat avec le fournisseur de paiement peuvent utiliser un éventail de crypto-monnaies pour envoyer et recevoir des paiements dans 200 pays, y compris les principaux actifs Bitcoin (BTC) et Ether (ETH), des cryptos moins connus tels que Reddcoin et Bitcoin Gold, et même des pièces hyper-volatiles comme Dogecoin (DOGE).

Les clients de Nuvei peuvent même utiliser Ripple (XRP), malgré les récents problèmes juridiques de l’actif et les radiations ultérieures des principales bourses.

Commentant le lancement, le PDG et président de Nuvei, Philip Fayer, a décrit le soutien de l’entreprise pour les actifs cryptographiques comme «autonomiser[ing] nos clients, petits et grands, avec des expériences de paiement fluides et une plus grande opportunité de participer à un marché mondial. »

L’annonce affirme également que les transactions d’actifs cryptographiques fourniront «une sécurité, une confidentialité et une intégrité améliorées» aux utilisateurs de Nuvei par rapport aux méthodes de paiement fiduciaires traditionnelles. Cependant, plusieurs actifs cryptographiques pris en charge par Nuvei ont déjà fait l’objet d’attaques à 51%.

Au dernier trimestre de 2020, Nuvei a traité près de 14 milliards de dollars auprès de marchands, la société gérant 43 milliards de dollars sur l’ensemble de 2020.

L’annonce de Nuvei intervient alors que la concurrence entre les fournisseurs de paiement traditionnels entrant dans le secteur de la cryptographie se réchauffe.

Le 29 mars, Visa a annoncé un programme pilote permettant à tous ses partenaires d’utiliser la blockchain Ethereum pour régler les transactions effectuées en fiat. La solution utilise le stablecoin USDC pour effacer les transactions.

À la fin de l’année dernière, Paypal a annoncé qu’il commencerait à offrir des services de crypto-monnaie à ses utilisateurs, y compris la possibilité pour eux de les acheter et de les échanger.

Le 22 mars, l’application d’achat en ligne basée aux États-Unis Buyaladdin a annoncé qu’elle commencerait à accepter le BTC et l’ETH dans plusieurs centres commerciaux en Corée du Sud.