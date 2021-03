30 mars 2021 06:41 & nbspUTC

Par & nbspClark

Le fournisseur de paiement Nuvei a lancé la prise en charge de près de quarante actifs cryptographiques ainsi que des pièces moins connues des cycles de marché précédents, comme Reddcoin, Steem, Bitcoin Gold et Siacoin.

Les marchands de commerce électronique interagiront actuellement dans près de quarante crypto-monnaies via la plate-forme de paiement mondiale Nuvei.

Selon l’annonce, les marchands en partenariat avec le fournisseur de paiement utiliseront la gamme de crypto-monnaies Associate in Nursing pour envoyer et recevoir des paiements dans deux cents pays, ainsi que des actifs de premier ordre Bitcoin (BTC) et Ether (ETH), des cryptos légendaires moins importants comme Reddcoin et Bitcoin. De l’or, et même des pièces hyper-volatiles comme Dogecoin (DOGE).

Les clients de Nuvei utiliseront même Ripple (XRP), malgré les récents problèmes juridiques de l’actif et les radiations consécutives des principales bourses.

Commentant le lancement, le PDG et président de Nuvei, le prince Philip Fayer, a décrit le soutien de l’entreprise aux actifs cryptographiques comme «habilitant nos acheteurs, géants et petits, avec des expériences de paiement de résistance et une plus grande chance de participer à un marché extrêmement mondial.

L’annonce affirme conjointement que les transactions crypto plus peuvent offrir «une sécurité, une confidentialité et une intégrité améliorées» aux utilisateurs de Nuvei par rapport aux anciens modes de paiement. Cependant, plusieurs actifs cryptographiques pris en charge par Nuvei ont déjà fait l’objet d’attaques à 51%.

Au dernier trimestre de 2020, Nuvei a traité près de 14 milliards de dollars auprès de marchands, l’entreprise gérant 43 milliards de dollars sur l’ensemble de 2020.

L’annonce de Nuvei intervient alors que la concurrence entre les anciens fournisseurs de paiement entrant dans le secteur de la cryptographie se réchauffe.

Le 29 mars, Visa a déclaré un programme pilote permettant à tous ses partenaires d’utiliser la blockchain Ethereum pour régler les transactions créées lors de la promulgation. la réponse utilise le stablecoin USDC pour effacer les transactions.

À la fin de l’année dernière, Paypal a déclaré qu’il commencerait à fournir des services de crypto-monnaie à ses utilisateurs ainsi que le pouvoir de les obtenir et de les échanger.

Le 22 mars, l’application d’achat en ligne basée aux États-Unis Buyaladdin a annoncé qu’elle commencerait à accepter le BTC et l’ETH dans plusieurs centres commerciaux en Corée du Sud.

Chef de la technologie.