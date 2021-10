La société de paiement XanPool lève 27 millions de dollars dans le cadre d’un cycle de financement dirigé par Valar Ventures

Visitez l’article original*

https://www.coindesk.com/resizer/mC0FRCFcgFNkZxoMWHGhrasgpzo=/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/coindesk/UYS53DUQ6BD2THEL2ASIAJEU6Q.jpg

La société d’infrastructure de paiement basée à Hong Kong, XanPool, a levé 27 millions de dollars dans un tour de table de série A dirigé par Valar Ventures de Peter Thiel, a annoncé vendredi la société.

Parmi les autres investisseurs participants figuraient CMT Digital et le fondateur et président de Wise, anciennement Transferwise, Taavet Hinrikus. XanPool se décrit comme un réseau de paiement et de liquidité similaire à Mastercard ou Visa, mais plutôt que d’avoir un réseau fermé de banques en tant que partenaires, XanPool dispose d’un réseau ouvert d’individus et d’entreprises dont le capital inactif est utilisé pour régler les transactions en devises et en crypto-monnaie Jeffery Liu, PDG de XanPool, qui opère actuellement dans plus de 13 pays de la région Asie-Pacifique, a déclaré que le réseau de l’entreprise ressemblera finalement davantage au réseau SWIFT, car XanPool perçoit des honoraires en fonction de la communication facilitée par son logiciel. Le réseau SWIFT est un réseau de messagerie utilisé par de nombreuses banques et institutions financières pour envoyer et recevoir de l’argent et des informations dans le monde entier. « Mais contrairement à SWIFT, XanPool est compatible avec les solutions de paiement modernes telles que la crypto-monnaie, les paiements rapides et les portefeuilles électroniques. Vous pouvez vous attendre à plus d’innovations de XanPool dans cette direction », a déclaré Liu.

Lire la suite: Avec un financement de 8,5 millions de dollars, Strips Finance peut-il faire cliquer les dérivés DeFi ?