La société de PE Kedaara prend une participation majoritaire dans GS Lab

Kedaara MD Parin Mehta a déclaré que la transformation numérique était l’un des thèmes d’investissement clés pour eux et qu’ils s’associeraient à GS Lab pour soutenir le développement de produits logiciels numériques pour leurs clients dans le monde entier.

La société de capital-investissement Kedaara a acquis une participation majoritaire dans Great Software Laboratory (GS Lab), une société de services d’ingénierie de produits numériques basée à Pune. GS Lab a déclaré qu’il viserait à accélérer la croissance de l’entreprise en tirant parti des relations mondiales de Kedaara et Clayton, Dubilier & Rice, une société mondiale de capital-investissement et partenaire JV de Kedaara.

GS Labs est une entreprise technologique de 18 ans fondée par Sridhar Shukla et Sunil Gaitonde avec 1600 personnes. « L’investissement de Kedaara nous permettra de renforcer davantage nos forces et de tirer parti du besoin croissant de logiciels et de solutions numériques innovantes dans les secteurs à l’échelle mondiale et en Inde, en tirant parti du vaste réseau et des relations de Kedaara et de CD&R », a déclaré Shukla.

GS Lab travaille tout au long du cycle de développement logiciel, de l’idéation à la conception, au développement, à l’exécution, au déploiement et à l’assistance avec des capacités dans le cloud, la gestion des identités, la sécurité, l’IoT, l’IA/ML et les sciences des données.

Pramod Bhasin, partenaire opérationnel de Kedaara, a déclaré : « Il est assez clair que le numérique est en train de devenir le principal facteur de différenciation pour les entreprises à travers le monde. Avec un solide ADN produit et une culture axée sur la propriété intellectuelle, GS Lab est très bien placé pour être l’un des principaux fournisseurs de services d’ingénierie numérique basés en Inde.

