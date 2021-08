La société de réseau d’invention Xinova va fermer ses portes, 5 ans après la sortie d’Intellectual Ventures

Le fondateur de Xinova, Edward Jung. (Photo LinkedIn)

Xinova, une entreprise de Seattle qui exploitait un réseau d’inventeurs, met fin à ses activités, a appris ..

Xinova s’est séparé d’Intellectual Ventures en 2016 et a aidé à faire correspondre les idées des inventeurs avec des clients tels que PepsiCo, Honda, Funai et d’autres. Il s’est présenté comme une plate-forme « d’innovation en tant que service ».

La société a levé un investissement de série A de 48 millions de dollars pour faire évoluer l’entreprise et développer son réseau qui comprenait plus de 12 000 inventeurs dans 118 pays. Xinova trouverait des entreprises qui avaient besoin de solutions technologiques ; lancer un appel à son réseau d’inventeurs ; et indemniser les inventeurs via un paiement initial et des accords de partage des bénéfices. Xinova couvrirait généralement les coûts de développement et gérerait la propriété intellectuelle. À un moment donné, la société employait plus de 100 personnes dans le monde dans dix bureaux à travers le monde.

Mais Xinova avait besoin de plus d’argent et a rencontré des problèmes lorsqu’il a tenté de lever 100 millions de dollars supplémentaires. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine et la pandémie ont suscité la méfiance des investisseurs, et une entreprise a même renoncé à un engagement de financement signé.

L’entreprise a dû réduire ses dépenses, licencier du personnel au cours des deux dernières années et réduire ses coûts ailleurs. Il a de nouveau tenté de lever plus de capitaux plus tôt cette année mais n’a pas réussi à convaincre les investisseurs. Xinova a essayé de travailler avec ses créanciers sur un plan de restructuration, mais cela n’a pas non plus fonctionné, forçant la décision de fermeture. L’entreprise ne compte maintenant que deux employés qui aident à réduire les opérations.

Edward Jung, qui a aidé à lancer l’entreprise d’invention Intellectuelle Ventures en 2000 et a été l’un des premiers leaders en ingénierie de Microsoft, a été le fondateur et PDG de Xinova. Il a déclaré que la société était en mesure de gérer une “entreprise économiquement durable” mais ne pouvait pas renégocier ses engagements hérités, ce qui rendait impossible la collecte de fonds supplémentaires.

Jung a démissionné il y a plusieurs mois, invoquant un conflit avec sa position de plus grand créancier garanti. Il a déclaré qu’il était responsable “d’assumer des responsabilités et des risques dépassant ce qui était durable grâce à ces changements inattendus”.

“Je regrette d’avoir déçu mes meilleurs investisseurs, partenaires et employés”, a ajouté Jung. “Mais je continue de croire en la vision des réseaux d’innovation mondiaux et je poursuis cette vision dans de nouveaux projets furtifs.”

Jung a lancé Intellectuelle Ventures avec l’ancien chef de la technologie Microsoft Nathan Myhrvold. En 2007, Jung a commencé à diriger le « Fonds de développement des inventions » de l’entreprise, qui a été créé en 2016 sous le nom de Xinova.

Jorma Ollila, ancien président de Royal Dutch Shell et ancien président-directeur général de Nokia, était le président exécutif de Xinova. Paul Levins, co-fondateur et ancien directeur de la stratégie de Xinova, est parti en 2019 et aide actuellement la startup de technologie de restauration Souszen et la startup agtech Beanstalk.

Xinova a créé sa propre société autonome appelée Allied Inventors en 2017 pour aider à gérer les actifs de propriété intellectuelle. Nous avons contacté Allied pour savoir si elle est toujours en activité. Tom Kang, qui dirigeait auparavant Xinova, est le PDG d’Allied, selon le site Web de la société.

Xinova a lancé en 2019 une coentreprise appelée Arcnet, une place de marché de capitaux en ligne qui permet aux investisseurs de financer des projets d’innovation sur une seule plateforme au-delà des frontières.

Xinova Asia continuera à fonctionner. Xinova avait également des bureaux au Japon, en Finlande, à Tel Aviv, à Vienne, à Pékin, à Singapour, à Sydney, à Hong Kong et à Bangalore.