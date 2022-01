La société de scooters électriques de Ford se retire de toute ville qui ne limite pas la concurrence

Spin, la société de scooters électriques appartenant à Ford, a annoncé vendredi une restructuration majeure au cours de laquelle elle se retirera de « presque tous les marchés de permis ouverts ». Plus précisément, Spin commence à sortir de « quelques » marchés américains, allemands et portugais, et il « projette » de fermer en Espagne dès février.

À l’avenir, Spin dit qu’il se concentrera sur les « marchés de fournisseurs limités », où seul un nombre désigné d’entreprises de scooters est autorisé à rivaliser dans un endroit, aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni. Spin voit « doubler les revenus par véhicule » sur des marchés de fournisseurs limités, selon Ben Bear, PDG de Spin.

« Cette décision de restructuration impacte environ un quart de nos effectifs »

« Cette décision de restructurer a un impact sur environ un quart de notre personnel », a déclaré Bear, ce qui semble signifier qu’ils seront licenciés. Bear a déclaré que Spin offrirait des indemnités de départ aux « employés concernés », ainsi qu' »une allocation supplémentaire qui pourrait être allouée aux services de reclassement ». Il a ajouté que le personnel qui avait reçu des ordinateurs portables de l’entreprise sera autorisé à les conserver.

Bear s’est plaint des «marchés de permis ouverts», qui permettent à plusieurs entreprises de scooters d’opérer sur un marché. Ils se sont apparemment avérés une rude concurrence pour Spin. Bear a déclaré que la dynamique du marché « rend difficile l’identification d’une voie claire vers la rentabilité ».

Spin a été racheté par Ford en 2018. La société a annoncé un plan d’expansion agressif en 2019 et s’est étendue à l’Europe en 2020. Après l’annonce de vendredi, il semble cependant que la société se concentre sur l’avenir immédiat.