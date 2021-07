La société de services de déménagement Updater acquiert la startup Dolly de Seattle

(Photo de chariot)

Dolly, une startup de déménagement à la demande basée à Seattle, a été rachetée par Updater, une société de services de déménagement de New York. Les termes du contrat ne sont pas divulgués.

Fondée en 2014, Dolly met en relation clients et déménageurs pour des livraisons à courte distance. Il s’associe à des détaillants tels que Lowe’s et Costco pour livrer de gros articles tels que des meubles. La société opère dans 45 villes américaines.

Updater ajoutera Dolly à son hub centralisé pour les déménageurs qui ont besoin d’aide pour trouver Internet, transférer des services publics, mettre à jour des adresses, etc. Voici plus d’informations sur la façon dont Updater intégrera Dolly, via un communiqué de presse :

L’acquisition de Dolly permet à Updater de renforcer sa solide offre de produits en offrant aux utilisateurs une expérience transparente pour réserver des « assistants » de Dolly très bien notés et abordables pour les petits déménagements locaux, en particulier lorsqu’une entreprise de déménagement à service complet n’est pas une solution pratique. À son tour, lorsque les déménagements des utilisateurs de Dolly sont trop importants ou trop éloignés pour son réseau d’assistants, le travail peut être redirigé vers une autre filiale de Updater, MoveHQ, qui prend en charge un réseau national d’entreprises de déménagement à service complet.

Updater a levé plus de 110 millions de dollars, selon PitchBook. La société a acquis trois startups au cours des trois dernières années.

L’équipe de Dolly restera à Seattle, opérant en tant que filiale d’Updater. L’entreprise comptait 40 employés à temps plein en avril et a déclaré qu’elle prévoyait de doubler ses effectifs au cours de l’année prochaine. Il a levé plus de 17 millions de dollars à ce jour auprès d’investisseurs tels que Maveron, Hyde Park Venture Partners, KGC Capital, Unlock Venture Partners et Version One Ventures. Jeff Wilke, ancien directeur d’Amazon ; l’ancien directeur de Facebook/Google Ethan Beard ; et le fondateur de Wetpaint, Ben Elowitz, ont été les premiers investisseurs providentiels.

Dolly est dirigée par le co-fondateur et PDG Mike Howell. D’autres cofondateurs, dont Kelby Hawn, Jason Norris et Chad Wittman, ne font plus partie de l’entreprise. Il a récemment embauché l’ancien CTO de Rover Scott Porad en tant que tout premier directeur de la technologie.