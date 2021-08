La société de services d’investissement automatisés Wealthfront ajoute la prise en charge des fiducies BTC et ETH de Grayscale

Comparer

Jeudi, Wealthfront Inc., société de services d’investissement automatisé basée à Palo Alto, a annoncé que les clients peuvent désormais être exposés à des actifs cryptographiques via la plate-forme de la société. La société a révélé que les clients peuvent choisir entre deux fiducies de placement en niveaux de gris, car la société propose désormais des investissements dans Grayscale Ethereum Trust (ETHE) et Grayscale Bitcoin Trust (GBTC).

Wealthfront connecte les clients à deux fiducies en niveaux de gris

Cette semaine, Wealthfront a ajouté deux fiducies cryptographiques en niveaux de gris au menu d’investissement de l’entreprise. Wealthfront est une opération d’investissement automatisée parfois appelée robo-advisor qui propose des services de gestion de patrimoine. La société a été co-fondée en 2008 par Andy Rachleff et Dan Carroll et, en 2020, Wealthfront avait 15,85 milliards de dollars d’actifs sous gestion (AUM).

L’annonce de mercredi note que les clients de Wealthfront peuvent désormais s’exposer aux actifs cryptographiques via les fiducies bitcoin et ethereum en niveaux de gris de la plate-forme. La nouvelle fait suite à la décision de l’entreprise d’ajouter des portefeuilles personnalisables Wealthfront, et entre les deux fiducies cryptographiques, il existe des centaines d’options parmi lesquelles choisir.

“Acheter des crypto-monnaies peut être intimidant”, indique l’annonce. « Il faut du temps et des efforts pour rechercher toutes les options, configurer un portefeuille et surveiller un compte supplémentaire. C’est pourquoi nous avons facilité l’exposition au bitcoin et à l’ethereum directement dans votre portefeuille Wealthfront, aucun portefeuille n’est requis. Au lieu d’acheter des pièces vous-même, vous pouvez investir dans GBTC et ETHE. “

Les fiducies cryptographiques via Wealthfront ont une limite d’allocation de 10%

Wealthfront indique que le GBTC et / ou l’ETHE peuvent être ajoutés au portefeuille de n’importe qui en sélectionnant une combinaison combinée ou une fiducie unique pouvant aller jusqu’à 10% du portefeuille. La société de services d’investissement automatisé affirme que la limite de 10 % est la meilleure pour les clients en matière de risque. “Nous limitons leur allocation au GBTC et à l’ETHE car, en tant que fiduciaires, nous agissons dans leur meilleur intérêt à tout moment, et ces investissements peuvent être plus risqués et plus volatils que la plupart des ETF”, détaille l’annonce de Wealthfront.

Le support GBTC et ETHE n’est pas la première incursion de Wealthfront dans les crypto-monnaies, car la société a ajouté le support de connexion aux comptes Coinbase en 2018. “Nous vous permettons d’ajouter des informations sur vos avoirs en crypto-monnaie dans votre compte Coinbase à Wealthfront pour obtenir une vue plus globale de votre situation financière », a déclaré la société à l’époque.

“GBTC et ETHE complètent notre menu considérablement élargi d’options d’investissement”, conclut l’annonce de Wealthfront. La fiducie bitcoin de Grayscale compte actuellement 25,6 milliards de dollars d’AUM et la fiducie Ethereum de la société a 7,5 milliards de dollars d’AUM.

https://news.bitcoin.com/automated-investment-service-firm-wealthfront-adds-support-for-grayscales-btc-eth-trusts/