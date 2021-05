La société d’e-sport Fnatic obtient 17 millions de dollars pour son expansion en Asie

L’organisation de sport électronique Fnatic a levé 17 millions de dollars supplémentaires d’investissement pour financer son expansion en Asie.

C’est selon GamesBeat, qui rapporte que l’entreprise a levé 53 millions de dollars à ce jour. Cela fait suite à la société qui a marqué 1,7 million de livres sterling grâce à une campagne de financement participatif à la fin de 2020 et à un cycle de financement de 19 millions de dollars en 2019.

Cette nouvelle trésorerie va être utilisée pour alimenter l’entrée de Fnatic au Japon.

«Nous avons eu beaucoup de flux entrants après notre augmentation de la foule et avons décidé d’avancer notre future augmentation maintenant pour accélérer notre expansion en tant que marque axée sur la performance», a déclaré le PDG de la société, Sam Mathews, à GamesBeat.

«Nous entrons au Japon et lançons des produits numériques parallèlement à notre investissement continu dans des équipements eSports avancés.

Il a poursuivi: «La transition numérique a été bonne pour nous, jamais auparavant plus de gens n’avaient joué et concouru en ligne. Les gens se faisaient des amis, les familles pouvaient être en contact avec d’autres maisons, partout dans les jeux sur Internet. L’audience a grimpé en flèche et finalement plus d’acceptation que jamais »

