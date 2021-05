La société de technologie abandonne le compte rendu de la main de l’Arizona alors que les questions augmentent ⋆ 10z viral

Wake TSI était, jusqu’à récemment, l’un des sous-traitants impliqués dans le recomptage manuel et l’audit des élections en Arizona. Maintenant, ils ont quitté leur poste et le public se retrouve toujours avec des questions sur l’audit, les idéologies et les préjugés qui peuvent être tenus par tous les participants, et quand exactement les efforts pour relancer les élections de 2020 prendront fin.

Photo de Tom Williams / CQ-Roll Call, Inc via .

Un nouveau rapport dans AZ Central révèle que le contrat de Wake TSI devait se terminer le 14 mai – la même date que le recomptage manuel devait être achevé. Maintenant, il est révélé que Wake a choisi de ne pas renouveler le contrat – mais dans le même temps, les liens politiques de l’entreprise sont toujours en cours d’examen.

Il y a quelques jours à peine, l’Arizona Mirror a rendu compte des liens de Wake TSI avec le mouvement Stop the Steal – un groupe de conspiration qui prétend que Donald Trump a remporté l’élection et que les démocrates lui ont “ volé ” les élections pour Joe Biden par le biais d’une variété de méthodes de fraude électorale non prouvées. .

Plus précisément, le sénateur Doug Mastriano, qui a fait la promotion de la théorie du complot Stop the Steal, a même organisé une audience pour la promouvoir, a demandé à la société de procéder à un recomptage en Pennsylvanie.

Le même journaliste qui a apporté ces informations a déclaré qu’il avait également découvert des liens avec Sidney Powell, mais qu’il avait contacté des entités pertinentes – y compris Powell, Wake TSI et d’autres personnes impliquées dans l’audit – et qu’il ne pouvait pas obtenir de réponse sur l’implication de Powell elle-même. , ou si elle et d’autres personnes impliquées dans la promotion de la théorie du complot financent une partie de l’audit.

J’ai demandé à Wake, Cyber ​​Ninjas et @FannKfann si Powell ou son groupe sont impliqués dans @ArizonaAudit ou s’ils fournissent un financement. Je n’ai obtenu de réponse de personne. – Jeremy Duda (@jeremyduda) 24 mai 2021

On ne sait pas pourquoi le choix de Wake TSI de se retirer de l’audit n’a été rendu public qu’après la remise en question de leur lien avec Sidney Powell, étant donné que le mot officiel est que la société en a terminé avec sa part du projet il y a près de deux semaines.

«Le contrat avec Wake TSI a pris fin le 14 mai, date d’achèvement initiale du comptage manuel, et la société a choisi de ne pas renouveler son contrat, selon Randy Pullen, porte-parole de l’audit et ancien président du GOP.» https://t.co/yQPCAbUGYJ – Blog Maddow (@MaddowBlog) 25 mai 2021

Bon nombre des mêmes bénévoles et employés qui travaillaient sur l’audit pour Wake TSI continuent sous le nouveau sous-traitant, StratTech.