La société de technologie chinoise Meitu achète 175 Bitcoin, le Trésor vaut désormais 100 millions de dollars en BTC et ETH

Meitu, le fabricant chinois de smartphones et d’applications Internet, a annoncé l’acquisition de 10 millions de dollars en bitcoins pour sa trésorerie après que la société ait acheté des actifs numériques à deux reprises avant le mois dernier. Les avoirs en crypto-monnaie de la société accumulent désormais jusqu’à 100 millions de dollars en Ethereum et Bitcoin.

Meitu accumule 175 Bitcoin supplémentaires, 100 millions de dollars de crypto-monnaies inscrites à son bilan

Meitu a révélé un autre achat de crypto-monnaie après avoir annoncé deux achats le mois dernier. Selon l’annonce, le 8 avril 2021, Meitu HK, cotée à la Bourse de Hong Kong, a acheté une touche de plus de 175 BTC. La société a détaillé qu’elle avait payé 10 millions de dollars pour l’acquisition et à ce jour, Meitu a maintenant 100 millions de dollars d’éthereum (ETH) et de bitcoin (BTC) sur son bilan.

«Le conseil d’administration est heureux d’annoncer que le 8 avril 2021, Meitu HK, conformément au plan d’investissement dans les crypto-monnaies, a également acquis dans le cadre de transactions d’open market, 175,67798279 unités supplémentaires de bitcoin pour une contrepartie totale en espèces d’environ 10 millions de dollars US sous l’acquisition de bitcoin plus », a déclaré Meitu.

Les nouvelles de Bitcoin.com couvraient les deux derniers achats de la société au cours des deux premières semaines de mars 2021. Lorsque notre service de presse a rendu compte de la société, Meitu avait déjà 40 milliards de dollars en ETH et BTC. Dans notre deuxième rapport, Meitu a réussi à accumuler 90 millions de dollars d’actifs numériques à ajouter à son «plan d’investissement dans les crypto-monnaies».

Bitcoin: “ un moyen supérieur aux autres magasins alternatifs de valeur ”

La dernière annonce de la société indique que le bitcoin constitue “une bonne alternative de réserve de valeur” en raison de “l’offre limitée de l’actif cryptographique, de son interchangeabilité pour la monnaie fiduciaire ou des biens et services, de la portabilité et de son potentiel d’action couverture contre la dépréciation “. des monnaies fiduciaires “.

L’entreprise ajoute:

Certaines de ces caractéristiques rendent même Bitcoin supérieur à d’autres magasins de valeur alternatifs, tels que l’or, les pierres précieuses et l’immobilier. En tant que réserve de valeur alternative, son prix est avant tout fonction de la demande future portée par le consensus des investisseurs et du grand public.

Meitu a commencé il y a 13 ans et est devenue une entreprise bien connue en Chine pour ses applications de photo selfie et sa technologie de smartphone. Plus récemment, Meitu a déclaré que les membres de son conseil d’administration ont vu “l’élan croissant” en ce qui concerne les crypto-monnaies. La société a remarqué des entreprises et des opérations bien établies, telles que les compagnies d’assurance qui investissent dans la cryptographie.

“Un nombre croissant d’entreprises cotées en bourse achètent des crypto-monnaies dans le cadre de leur gestion de trésorerie, en plus d’envisager d’accepter les crypto-monnaies comme moyen de paiement pour leurs biens et services”, conclut l’annonce de la société.

Que pensez-vous de Meitu qui achète 175 bitcoins supplémentaires cette semaine? Dites-nous ce que vous pensez de ce sujet dans la section commentaires ci-dessous.

https://news.bitcoin.com/chinese-tech-firm-meitu-buys-175-bitcoin-treasury-now-holds-100-million-worth-in-btc-and-eth/