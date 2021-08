La société de véhicules électriques préférée d’Amazon, Rivian, entre en bourse

À la fin de la semaine dernière, Rivian a déposé un premier appel public à l’épargne. Le constructeur de véhicules électriques de 12 ans, soutenu par Amazon et considéré comme l’une des plus grandes menaces pour Tesla, cherche une valorisation pouvant atteindre 80 milliards de dollars. Cela ferait de Rivian l’un des constructeurs automobiles les plus précieux au monde, valant des milliards de plus que Ford ou GM – et ses camions ne sont même pas encore sur la route. Le premier véhicule de Rivian, un pick-up à 73 000 $, devrait commencer à être expédié en septembre, et un deuxième modèle, un VUS à sept places à 75 500 $, devrait sortir l’année prochaine.

À certains égards, le timing de Rivian est bon. Le président Joe Biden a récemment publié un décret appelant à ce que les véhicules électriques représentent la moitié de toutes les ventes de voitures neuves aux États-Unis d’ici 2030, et un nombre croissant de constructeurs automobiles traditionnels se sont engagés à déplacer leur production vers des véhicules électriques au cours des deux prochaines décennies. .

Mais alors que le monde continue de lutter contre la pandémie, Rivian fait face à de sérieux défis. Une pénurie de semi-conducteurs a entraîné des retards et des arrêts de production dans l’industrie automobile. Il n’y a pas non plus beaucoup de stations de recharge disponibles aux États-Unis, ce qui laisse certains acheteurs potentiels de véhicules électriques inquiets de manquer de jus.

“C’est très important que davantage d’infrastructures publiques soient disponibles”, a déclaré à Recode Jeremy Michalek, professeur d’ingénierie et de politiques publiques à Carnegie Mellon. « La première priorité est probablement de s’assurer qu’il y a suffisamment de chargeurs rapides disponibles sur les aires de repos des autoroutes pour que vous puissiez emmener votre véhicule où vous voulez. »

Comme Tesla, Rivian vend des chargeurs domestiques et développe un réseau de recharge national. L’entreprise prévoit d’avoir 10 000 stations disponibles d’ici la fin de 2023, dont beaucoup seront dans des zones reculées. Comme Tesla l’a fait, Rivian adopte une approche centrée sur l’IA pour ses véhicules. Rivian a beaucoup investi dans sa technologie de conduite mains libres et semi-autonome avec une suite de fonctionnalités appelée Driver +, qui ressemble beaucoup au pilote automatique de Tesla. Dans un procès, Tesla a même accusé Rivian d’avoir volé ses secrets commerciaux après avoir embauché ses anciens employés.

Mais une grande différence entre Rivian et Tesla est le type de véhicules électriques que les deux sociétés vendent. Après avoir été fondée en 2009 et restée secrète pendant des années, Rivian a annoncé en 2018 que ses premiers modèles seraient une camionnette et un SUV destinés à la conduite tout-terrain. C’est une différence notable par rapport à Tesla, qui s’est principalement concentré sur la vente de voitures et de multisegments. (Tesla a annoncé son premier pick-up, le Cybertruck, en 2019, mais les livraisons ont été retardées jusqu’en 2022.)

Rivian séduit également les clients commerciaux, y compris ses propres bailleurs de fonds influents. Après avoir participé à deux cycles de financement pour la startup, Amazon s’est engagé l’année dernière à acheter 100 000 véhicules de livraison électriques à Rivian d’ici 2030. L’ancien PDG d’Amazon, Jeff Bezos, et trois autres passagers du premier vol de Blue Origin avec des humains à bord sont même montés dans un SUV Rivian jusqu’au Site de lancement.

Ford, qui a ses propres plans pour lancer une version électrique de sa populaire camionnette F-150 l’année prochaine, a également investi plus d’un demi-milliard de dollars dans le démarrage de la voiture électrique.

Le timing délicat de l’introduction en bourse de Rivian

Il ne fait aucun doute que le président Biden est enthousiasmé par les véhicules électriques. L’administration Biden a déjà commencé à électrifier l’ensemble de la flotte fédérale de voitures, SUV et camions, soit plus de 600 000 véhicules. Pendant ce temps, la Maison Blanche et les démocrates du Congrès font pression pour que le service postal achète jusqu’à 165 000 camions de livraison électriques. Biden veut également allouer 174 milliards de dollars pour construire 500 000 chargeurs de véhicules électriques à travers le pays. (Le PDG de Tesla, Elon Musk, a également promis d’ouvrir les superchargeurs Tesla aux véhicules électriques d’autres fabricants.)

Mais alors que les véhicules électriques deviennent de plus en plus populaires dans le monde, les États-Unis font face à une croissance plus lente que la Chine ou l’Europe. L’année dernière, les ventes mondiales de véhicules électriques ont augmenté de 41 %, selon l’Agence internationale de l’énergie, une organisation intergouvernementale de conseil en politique énergétique. Alors que les ventes de véhicules électriques aux États-Unis sont à la traîne par rapport à celles de la Chine et de l’Europe, les ventes de voitures hybrides augmentent, signe que davantage de consommateurs pourraient se tourner vers les véhicules électriques sur toute la ligne.

Dans un récent sondage Pew, environ 7 % des Américains ont déclaré posséder un véhicule électrique ou hybride, et 39 % ont déclaré qu’ils envisageraient d’en acheter un. Le prix plus élevé des véhicules électriques est certainement un facteur qui contribue au ralentissement du taux d’adoption aux États-Unis. Mais le prix des batteries, qui sont la partie la plus chère des véhicules électriques, est en baisse, de sorte que les Américains pourraient voir des véhicules électriques moins chers à l’avenir.

Les obstacles de l’ère pandémique ont également frappé l’industrie automobile. Rivian, qui devait initialement sortir sa camionnette en juillet, a reporté à deux reprises la livraison des véhicules. À la fin du mois dernier, le fondateur et PDG de Rivian, RJ Scaringe, a déclaré aux clients qui avaient précommandé des véhicules que Covid-19 avait interféré avec tout, de “la construction d’installations à l’installation d’équipements, en passant par la fourniture de composants de véhicules (en particulier les semi-conducteurs)”. La même pénurie de puces a forcé Tesla à réécrire le code de ses véhicules, et les experts craignent qu’un manque de semi-conducteurs ne retarde la production du nouveau Ford F-150 électrique.

Pourtant, si le succès fulgurant de Tesla est une indication, Rivian devrait trouver des clients enthousiastes et amateurs de plein air qui veulent un VE qui va tout-terrain. Compte tenu des défis actuels, la société s’efforce de se démarquer de Tesla et du nombre croissant de constructeurs automobiles traditionnels qui souhaitent une part du marché des véhicules électriques. Jeep devrait sortir une version électrique de son Wrangler d’ici 2023. Le président Biden en a déjà fait un essai routier.