La société de voyages écologiques du prince Harry a engrangé moins de 12 000 £ la première année | Royale | Des nouvelles

Le prince Harry prononce un discours au sommet de travail de Travalyst

Et la nouvelle a divisé les utilisateurs sur les réseaux sociaux, certains défendant le duc de Sussex, et d’autres très critiques, y compris sur l’utilisateur de Twitter qui l’a exhorté à « arrêter de se leurrer ». Travalyst, qui a été lancé en 2019, est « une organisation à but non lucratif qui s’efforce d’identifier – et d’aider à apporter – les changements systémiques nécessaires pour que les voyages durables sortent du créneau et deviennent le grand public », selon son site Internet.

Cependant, les données de la Companies House suggèrent que les performances de Travalyst depuis sa création ont été moins que stellaires, peut-être en partie à cause de la pandémie de coronavirus qui a englouti le monde peu de temps après.

Les comptes de Travalyst Limited, définie comme « une société à responsabilité limitée par garantie », pour la période se terminant le 30 juin 2021, présentent un compte de profits et pertes de 11 538 £.

Le total est obtenu en ajoutant le montant dû par les débiteurs (106 537 £) au total des liquidités en banque et en caisse (241 433 £), puis en soustrayant le montant détenu par les créanciers pour les montants exigibles dans un délai d’un an (336 432 £).

Travalyst du prince Harry a réalisé un bénéfice d’un peu plus de 11 538 £ dans les comptes les plus récents (Image: GETTY/Twitter)

Lilibet et son frère aîné Archie (Image : alexilubomirski/Instagram)

Il dit que c'est 'Voyage' + 'Catalyseur', je dis que c'est 'Voyage + Une liste

Commentant sur Twitter, un utilisateur de Twitter @RoyallyBlunt a déclaré : « Oh mais bien sûr !

« Nous n’attendions rien de plus de Travalyst.

« Il dit que c’est ‘Voyage’ + ‘Catalyseur’, je dis que c’est ‘Voyage + Une liste.’

Le prince Harry et Meghan Markle ont dévoilé leur carte de Noël aujourd’hui (Image : alexilubomirski/Instagram)

Se référant au Royal, âgé de 37 ans, ils ont ajouté: « Le n ° 6 doit arrêter de se leurrer, laisser tomber le durable car il ne peut pas le pirater, acheter quelques jets privés et le louer à des célébrités de premier plan. »

Kristine Froebe a déclaré : « Ce sont les salaires et les dépenses qui racontent l’histoire.

« Combien d’argent a été acheminé vers Travalyst, puis hors de celui-ci ? Plus de 300 000 dettes ont été payées à qui ? Le réalisateur? »

Royally Blunt a suggéré qu’Harry devait arrêter de se tromper (Image: Twitter)

Un autre utilisateur de Twitter était cependant plus sympathique (Image: Twitter)

Cependant, un autre utilisateur de Twitter s’appelant lui-même Jakarta200887 s’est montré plus sympathique, publiant : « Pour sa défense, ce n’est pas exactement le bon moment pour lancer quoi que ce soit dans le secteur du voyage – il y a une pandémie mondiale en cours et presque toutes les entreprises de voyage sont en difficulté. . «

Pendant ce temps, Mairi Mcnab Connell a souligné : « Les comptes de la première année affichent généralement un déficit.

« Cependant, un chiffre positif dans une pandémie mondiale ne peut pas vraiment être classé comme un échec. »

Chronologie royale du prince Harry et de Meghan Markle (Image: Express)

En janvier, Travalyst a publié un rapport intitulé The Re-emergence of Travel plus tôt cette année, qui présentait une préface du prince Harry lui-même.

Il y déclare : « Nous avons lancé Travalyst en septembre 2019 pour sortir le tourisme durable de sa niche et l’intégrer au grand public ; pour protéger les destinations, soutenir et autonomiser les communautés et protéger les écosystèmes et la faune critiques – et les personnes qui en dépendent.

« Ce qui, comme nous l’apprenons maintenant, compte pour chacun d’entre nous.

« Notre mission continue, et nous pensons qu’elle est plus importante que jamais alors que nous traversons tous une reprise extraordinairement difficile après la pandémie de COVID-19. »

Le prince Harry et Meghan Markle à New York plus tôt cette année (Image: GETTY)

En mai, un rapport publié par la Charities Commission a conclu que la fondation caritative MWX (anciennement connue sous le nom de Sussex Royal: The Foundation) n’avait pas agi en dehors de la loi sur les œuvres caritatives en transférant des fonds à Travalyst.

Une recherche effectuée jeudi a révélé que Travalyst n’est pas encore un organisme de bienfaisance enregistré.

Express.co.uk a contacté le prince Harry via Archewell pour commentaires.

Le prince Harry et son épouse Meghan Markle ont dévoilé jeudi la première photo de la nouvelle petite fille Lilibet dans leur carte de Noël personnelle, avec son fils Archie, deux ans, également en vedette.