La société d’esports Faze devient publique avec une valorisation de 1 milliard de dollars

L’organisation pro-gaming Faze Clan va être rendue publique dans un proche avenir via une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC).

Cela verra la société fusionner avec B. Riley Principal, Faze recevant 291 millions de dollars en conséquence. Cette société unifiée s’appellera Faze Holdings et vise une valorisation combinée de 1 milliard de dollars. À la bourse NASDAQ, il apparaîtra sous le nom de FAZE. La société vise à entrer en bourse au premier trimestre 2022.

« Au cours de notre courte histoire, nous sommes passés d’un générateur de contenu perturbateur à l’une des franchises d’esports les plus décorées et les plus réussies au monde, et maintenant à l’une des marques les plus reconnues et les plus suivies des jeunes générations au monde », a déclaré Lee Trink, PDG de Faze Clan.

« Nous pensons que Faze Clan est en train de devenir la voix de la culture des jeunes, une marque qui se situe au carrefour du contenu, des jeux, du divertissement et du style de vie dans le monde numérique natif. Cette transaction nous fournira des capitaux et un accès aux marchés publics, ce qui aidez-nous à accélérer l’expansion de notre stratégie multiplateforme et de monétisation. »

Les SAVS sont devenues de plus en plus populaires au cours de la dernière année environ et ont été considérées avec méfiance par de nombreux membres de la communauté financière. En effet, les SPAC permettent aux entreprises de contourner bon nombre des processus importants qui font partie d’une introduction en bourse, comme le dépôt d’un S1 – essentiellement un livre financier ouvert de ce que votre entreprise a fait – auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72591/esports-outfit-faze-going-public-with-1bn-valuation/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));