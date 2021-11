La société d’infrastructure de paiement MoonPay lève 555 millions de dollars à une valorisation de 3,4 milliards de dollars

MoonPay, un fournisseur d’infrastructure de paiement pour les sociétés de cryptographie, a levé 555 millions de dollars dans le cadre d’un cycle de série A entièrement en actions dirigé par Coatue et Tiger Global qui valorise l’entreprise à 3,4 milliards de dollars. Les fonds seront utilisés pour embaucher du personnel, étendre la couverture géographique et ajouter d’autres méthodes de paiement.

Ivan Soto-Wright, co-fondateur et PDG de MoonPay, a déclaré à CoinDesk dans une interview que la société envisagerait également des fusions et acquisitions.

« Il existe des entreprises qui peuvent nous aider à aller plus vite dans certaines zones géographiques ou à améliorer certains composants de la pile d’infrastructure », a déclaré Soto-Wright. « Nous voulons amener un milliard de personnes dans l’économie de la cryptographie d’ici 2030. Nous pouvons le faire plus rapidement en nous associant à d’autres entreprises. »

Comment ça fonctionne

L’infrastructure de paiement de MoonPay permet aux gens d’échanger des devises fiduciaires et des crypto-monnaies traditionnelles en utilisant toutes les principales méthodes de paiement, y compris les cartes de débit et de crédit, Apple Pay, Google Pay et Samsung Pay. La plate-forme prend en charge plus de 90 crypto-monnaies et plus de 30 devises fiduciaires.

MoonPay gère les contrôles Know Your Customer (KYC) pour vérifier l’identité d’un client, en partenariat avec des fournisseurs du monde entier pour assurer la conformité avec les réglementations locales. MoonPay prend également en charge le temps et les coûts financiers des rejets de débit potentiels ou des transactions cryptographiques frauduleuses.

Soto-Wright a commencé sa carrière dans la finance institutionnelle avant de partir pour fonder une entreprise d’épargne automatisée qui a ensuite été vendue. Il s’est ensuite associé au cofondateur de MoonPay, Victor Faramond, pour remédier aux fonctionnalités limitées des portefeuilles crypto à l’époque. Les efforts ont attiré l’attention de Bitcoin.com, qui souhaitait faciliter l’achat de bitcoins par les clients, et la première intégration de MoonPay est née en 2019. Un widget de paiement a suivi, qui est devenu le produit phare.

Tour de financement

MoonPay a été amorcé et rentable depuis sa création, ayant traité plus de 2 milliards de dollars de transactions à ce jour, mais la croissance s’est considérablement accélérée au cours de la dernière année. MoonPay affirme que le volume des transactions a été multiplié par 35 depuis 2020 et que le personnel est passé de cinq à plus de 130. Soto-Wright a déclaré qu’un cycle de financement attirant « certains des meilleurs investisseurs au monde » contribuera à développer davantage l’entreprise.

Parmi les autres participants à la ronde figuraient le bailleur de fonds de retour Blossom Capital et les nouveaux investisseurs Paradigm, NEA et Thrive.

« Nous sommes enthousiasmés par l’opportunité de la cryptographie, mais l’un des défis de l’adoption par le grand public est d’offrir la même expérience transparente que les utilisateurs attendent des produits Internet modernes. MoonPay nous a impressionnés par son produit, son infrastructure et son exécution », a déclaré Kris Fredrickson, associé directeur de Coatue, dans un communiqué de presse.

Ambitions du TVN

« La prochaine étape vers laquelle nous allons consiste à vraiment essayer de nous concentrer sur un nouveau mouvement émergent autour des NFT, qui, selon nous, sera un très grand domaine où de plus en plus de personnes seront intégrées à l’économie de la crypto », Soto- Wright a déclaré à CoinDesk.

Dans cette veine, MoonPay travaille sur un moyen de rationaliser le processus de paiement sur les marchés NFT. MoonPay a commencé à déployer cette solution en bêta-test avec plusieurs partenaires, dont OpenSea, Binance et Dapper Labs.

Les ambitions NFT de MoonPay ont reçu une approbation de haut niveau la semaine dernière. Dans un nouveau clip, le musicien Post Malone peut être vu en train d’acheter un Bored Ape NFT en utilisant MoonPay.

