La société d’infrastructure minière GRIID obtient un crédit de 525 millions de dollars de Blockchain.com

La société d’infrastructure minière GRIID a obtenu une facilité de crédit de 525 millions de dollars auprès du fournisseur d’échange de crypto-monnaie et de portefeuille Blockchain.com.

GRIID, basé à Cincinnati, dans l’Ohio, a déclaré que la facilité de crédit à terme de quatre ans sera utilisée pour augmenter la capacité d’extraction, en tirant parti de plus de 1 300 mégawatts d’énergie disponible auprès des partenaires de production d’énergie existants. En mai, Blockchain.com a acquis Artificial Intelligence Exchange ( AiX) et en mars, la société aurait levé 300 millions de dollars en financement de série C dirigé par des partenaires de DST Global, Lightspeed Venture Partners et VY Capital dans le cadre d’un tour de table valorisant la société à 5,2 milliards de dollars.

