La société d’intelligence artificielle Appen acquiert la plate-forme de données cartographiques décentralisée Quadrant » CryptoNinjas ⋆ Crypto new media

Appen, un fournisseur de données de formation de haute qualité pour les organisations qui construisent des systèmes d’IA efficaces à grande échelle, a annoncé avoir signé un accord définitif pour acquérir Quadrant, un fournisseur de données de localisation mobile alimentées par blockchain, de données de points d’intérêt et de conformité. prestations de service.

Avec l’acquisition, le produit Geolancer de Quadrant accède à plus d’un million d’utilisateurs.

Quadrant exploite la technologie blockchain dans tous ses services. Son dernier produit, Geolancer, est une plate-forme de données de localisation qui exploite une foule mondiale de géolanceurs pour collecter et vérifier des données dans le monde physique (telles que les POI et les métadonnées de localisation).

Ces données sont recherchées par les principales sociétés de cartographie, les services de livraison et de messagerie, les applications de covoiturage, les sites de commerce électronique, etc. Les utilisateurs – les géolanceurs – sont ensuite récompensés par la crypto-monnaie EQUAD pour les données qu’ils enregistrent.

Geolancer a mené plusieurs campagnes depuis mai, où les utilisateurs ont enregistré plus de 180 000 points de données POI dans sept pays d’Asie du Sud-Est.

Avec l’acquisition, Geolancer sera déployé par phases au cours des prochains mois auprès de plus d’un million de sous-traitants d’Appen dans plus de 170 pays, expérimentés dans l’enregistrement et l’annotation de données.

Appen est un leader dans le développement d’ensembles de données de haute qualité et annotés par l’homme pour l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle. Basée à Sydney et cotée à la bourse australienne, elle compte plus de 1 000 employés dans neuf bureaux dans le monde. Ses clients comprennent des entreprises technologiques de premier plan.

“L’acquisition signifie que Geolancer deviendra la plate-forme de POI définitive dans l’industrie des données, et potentiellement l’un des projets de blockchain les plus utilisés au monde avec un accès à plus d’un million d’utilisateurs. Le fait d’intégrer autant de nouvelles personnes représente une énorme opportunité pour l’industrie de la blockchain et de la crypto-monnaie sur la voie de devenir un phénomène grand public. »

– Mike Davie, PDG de Quadrant

