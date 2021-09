La société d’investissement Cascade de Bill Gates acquiert une participation majoritaire dans Four Seasons Hotels

Les Quatre Saisons à Seattle. (Photo des quatre saisons)

Cascade Investment LLC de Bill Gates acquiert une participation majoritaire dans Four Seasons Hotels and Resorts, a annoncé mercredi la société.

Cascade achète la moitié des 47,5% du capital détenu par le prince saoudien Alwaleed bin Talal (Kingdom Holding Company) pour 2,21 milliards de dollars. La participation de Cascade passera de 47,5% à 71,25% et la valeur de l’entreprise Four Seasons sera de 10 milliards de dollars.

Prince Alwaleed continuera à détenir 23,75 %, tandis que le fondateur et président de Four Seasons, Isadore Sharp, par l’intermédiaire de Triples Holdings Limited, conservera une participation de 5 %.

Gates et Cascade ont investi pour la première fois dans Four Seasons en 1997, lorsque l’hôtel était public. La société est devenue privée en 2007.

Four Seasons a été fondée en 1960 et gère aujourd’hui 121 hôtels et centres de villégiature et 46 propriétés résidentielles dans 47 pays. Elle compte plus de 50 projets à divers stades de développement.

Gates, le cofondateur de Microsoft et philanthrope milliardaire, a financé Cascade Investment avec la vente d’actions Microsoft et a perçu des dividendes. Il est évalué à environ 29,9 milliards de dollars.