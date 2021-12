La société d’investissement Crypto ParaFi lève 30 millions de dollars pour un nouveau fonds

ParaFi Capital, une société d’investissement axée sur la blockchain et la finance décentralisée, a levé près de 30 millions de dollars dans un nouveau fonds, selon un dossier réglementaire.

Le fonds ParaFi Private Opportunities – Series I a ouvert ses portes le 19 novembre et a levé des fonds auprès de 75 investisseurs. Le fonds n’a pas d’objectif financier défini et ParaFi a coché « indéfini » pendant combien de temps il continuera à accepter des investissements. ParaFi a également déposé une demande de nouveau fonds de croissance qui n’a pas encore commencé à accepter des investissements. La société a cité comme « indéterminé » à la fois le montant total de l’offre et le total restant à vendre. Fondée en 2018 par l’alun de KKR Ben Forman, ParaFi a environ 1 milliard de dollars d’actifs sous gestion. ParaFi a refusé de commenter les nouveaux fonds lorsqu’il a été contacté par CoinDesk. Les derniers mouvements interviennent deux mois après que KKR & Co. a réalisé son premier investissement lié à la blockchain avec une participation dans le fonds phare de ParaFi, qui se concentre sur les marchés financiers décentralisés.