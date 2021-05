La société d’investissement Crypto Valor dévoile les ETP Cardano (ADA) et Polkadot (DOT)

Cardano (ADA)

Crypto Investment Firm Valor dévoile les produits négociés en bourse (ETP) Cardano (ADA) et Polkadot (DOT)

La société basée aux îles Caïmans, Valor Structured Products Inc, a rejoint la litanie des entreprises qui lancent des produits négociés en bourse (ETP)

Valor lance les ETP Cardano et Polkadot

La société d’investissement en actifs numériques a révélé ses deux nouveaux ETP, baptisés Valor Cardano SEK ETP et Valor Polkadot SEK.

Selon l’annonce, le Valor Cardano SEK ETP a été coté à la bourse du Nordic Growth Market (NGM) aujourd’hui sous le symbole CH111478796. En revanche, le Valor Polkadot SEK serait lancé plus tard ce mois-ci sous le code CH1114178770.

Valor avait déployé ses ETP Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) appelés Bitcoin Zero et Ethereum Zero avant cela.

Selon Diana Biggs, PDG de Valor, le dévoilement des ETP Cardano et Polkadot fait suite au succès des ETP Bitcoin et Ethereum, qui a conduit les investisseurs à exiger davantage de produits d’actifs numériques.

«Avec le développement et la compréhension croissants de ces technologies, nous sommes ravis d’offrir aux investisseurs le moyen le plus rentable et le plus sûr d’accéder aux investissements dans des protocoles innovants tels que Cardano et Polkadot.»

Le PDG de DeFi Technologies, Wouter Witvoet, a noté que Valor vise à aider les investisseurs à surmonter les contraintes réglementaires dans l’espace crypto en leur facilitant l’accès à des opportunités d’investissement crédibles en crypto-monnaie.

Valor est une filiale de DeFi Technologies Inc. L’émetteur se concentre sur le déploiement de produits financiers cotés en bourse qui permettent aux investisseurs de s’exposer simplement et en toute sécurité aux actifs numériques populaires.

Cardano et Polkadot bénéficient d’une demande mondiale croissante

Cardano (ADA) et Polkadot (DOT) se classent actuellement parmi les dix premières crypto-monnaies par capitalisation boursière. Alors que Cardano a une capitalisation boursière de 65 milliards de dollars, Polkadot s’élève à 37 milliards de dollars.

Les altcoins sont sans aucun doute parmi les altcoins les plus en vogue sur le marché de la crypto en ce moment alors que le marché haussier de la crypto continue de gronder.

La pièce ADA a récemment connu de nombreuses nouvelles positives, dont l’une est la liste sur Coinbase Pro.

Dans le même ordre d’idées, Polkadot (DOT) a réalisé un bon parcours cette année. Le DOT a commencé l’année en force alors que son prix a augmenté de plus de 700% pour atteindre le sommet de février, garantissant sa position en tant que l’une des plus grandes crypto-monnaies.

Il n’est pas surprenant que l’émetteur de crypto ETP 21Shares dispose également d’ETP Polkadot et Cardano. 21Shares a coté le DOT ETP en février 2021, tandis que l’ADA ETP a été lancé en avril, tous deux sur la bourse suisse SIX.

Au moment de la presse, ADA se négocie à 2,08 $, tandis que la pièce DOT se négocie à 39,85 $.

Cardano / USD ADAUSD

2,0750 0,115,19 $%

Volume 8,18 bModification de 0,11 $ Ouvert 2,0750 $ Circulation 31,95 bCapitalisation du marché 66,29 bPolkadot / USD DOTUSD

39,7971 2,526,34 $%

Volume 3,7 bChange 2,52 $ Ouvert 39,7971 $ Circulation 938,93 m Plafond du marché 37,37 b

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel à démocratiser le système financier. Lorsqu’il n’est pas plongé dans les événements quotidiens de la scène cryptographique, il peut regarder des rediffusions légales ou essayer de battre son meilleur score au Scrabble.