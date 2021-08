La société d’investissement mobile Titan lance un portefeuille de crypto-monnaies pour les investisseurs américains Crypto new media

Gestionnaire de fonds américain axé sur le mobile, Titan a lancé un investissement lié à la monnaie numérique baptisé Titan Crypto, dans le but d’apporter une gestion des investissements de premier plan à l’investisseur quotidien. Le nouveau produit a été surnommé l’un des premiers portefeuilles d’actifs de crypto-monnaie à gestion active disponibles pour tous les investisseurs américains.

Titan Crypto investira l’argent des abonnés dans un panier de devises numériques avec le potentiel inhérent de bien performer à long terme. L’investissement selon l’entreprise contribuera à donner à tous ceux qui n’ont aucune compréhension préalable des crypto-monnaies la possibilité de posséder indirectement les actifs. Le service est livré avec des frais ou des blocages basés sur les performances.

« L’adoption des crypto-monnaies et des protocoles blockchain explose, et nous nous attendons à ce que cette tendance se révèle structurelle et à long terme. Nous voyons le mauvais débat avoir lieu – il ne s’agit pas de savoir si la crypto mérite une place dans les portefeuilles ; c’est une question de pourcentage », explique Clay Gardner, co-fondateur et co-PDG de Titan.

Le panier de fonds cryptos sera géré par les spécialistes de la cryptographie de Titan et, en raison du retard des approbations réglementaires, le produit n’est pas encore disponible uniquement pour les résidents de New York. Le déploiement de Titan Crypto complète la mission de l’entreprise de recréer l’accessibilité à la richesse pour tous les investisseurs. Ce mantra a alimenté l’injection d’environ 75 millions de dollars dans les affaires de Titan par les investisseurs.

Augmentation des produits institutionnels pour stimuler l’attractivité de la cryptographie

Malgré les progrès croissants des monnaies numériques comme Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) qui ont fait l’actualité ces derniers temps, de nombreux investisseurs particuliers et institutionnels sont toujours prudents avant d’investir leurs fonds dans cette industrie naissante.

La décision d’offrir des produits cryptographiques par des gestionnaires d’actifs traditionnels renommés, notamment Fidelity Investments et BlackRock, contribue à abaisser la barrière d’entrée dans le monde de la cryptographie. De plus, les homologues de la crypto-monnaie, Grayscale et Galaxy Digital, entre autres, offrent également des canaux simplifiés par lesquels toutes les catégories d’investisseurs peuvent s’impliquer dans l’espace de la monnaie numérique.

Parmi les moyens notables dont ces entreprises se battent pour promouvoir l’adoption de la cryptographie, il y a la liste croissante de dépôts de produits Bitcoin ETF déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Aucun n’a encore été approuvé, cependant, la demande croissante pour ces produits par les investisseurs institutionnels signale le passage au nouveau monde des possibilités numériques.

