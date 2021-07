La société d’investissement Rothschild a acheté plus de Bitcoin et d’Ethereum via Grayscale

in

Le groupe financier de 113 ans a continué d’augmenter son exposition au BTC et à l’ETH malgré l’effondrement des prix.

La société d’investissement de plus de 110 ans, Rothschild Investment Corp, a augmenté son exposition aux deux principaux actifs numériques au cours du deuxième trimestre de cette année.

Malgré la baisse du marché des crypto-monnaies, Rothschild a pratiquement quadruplé son investissement dans Bitcoin et Ethereum grâce à Grayscale. Cela est révélé par des documents récents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

Le groupe financier basé à Chicago a augmenté ses avoirs en actions du fonds Bitcoin de Grayscale, surnommé Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), à 141 405. Rothschild avait auparavant investi dans le fonds Bitcoin : en avril, ses actions GBTC s’élevaient à 38 346. Le document révèle que la société a augmenté son exposition à la crypto-monnaie phare 3,6 fois via le gestionnaire.

Rothchild Investment Corp, un acteur silencieux mais important parmi les institutions, a également investi dans Ethereum. Ses avoirs dans Grayscale Ethereum Trust (ETHE) ont augmenté d’environ 5% pour atteindre 279 119 en glissement trimestriel, contre 265 302 en avril.

L’effondrement des prix n’effraie pas Rothchild

Comme examiné QuotidienBitcoin, la société avait effectué son premier investissement dans le fonds Ethereum de Grayscale en avril de cette année, après avoir déjà acheté des actions GBTC. À l’époque, ses actions dans la fiducie ETH valaient 4,75 millions de dollars et ses actions dans la fiducie BTC valaient 1,92 million de dollars.

Au moment de la rédaction, chaque action GBTC est égale à 0,000939767 BTC, ce qui signifie que Rothschild a un Exposition équivalente au Bitcoin de 132,8 BTC (3,42 millions de dollars). Pour sa part, les actions ETHE sont au prix de 16 USD, ce qui laisse à la société un Exposition Ethereum d’environ 4,5 millions de dollars.

Les derniers investissements de Rothschild, une entreprise avec plus d’un milliard de dollars d’actifs sous gestion, suggèrent que ses dirigeants n’ont pas été énervés par l’effondrement des prix sur le marché. Bitcoin a plongé de plus de 50% par rapport à son plus haut historique de 64 500 $ en avril. Pendant ce temps, les perspectives ne sont pas très différentes pour Ethereum, qui se négocie actuellement en dessous de 1 800 $ après avoir franchi la barre des 4 000 $ en mai.

De l’avis du PDG de Grayscale Michael Sonnenshein, cela pourrait être dû au fait que les investisseurs institutionnels sont plus intéressés par une stratégie à long terme. « Les investisseurs dans cette classe d’actifs ne se concentrent pas vraiment sur […] mouvements de prix à court terme », a déclaré le PDG à CNBC cette semaine.

Ce sont vraiment des investisseurs qui regardent leurs allocations à moyen et long terme, donc toute volatilité ou atténuation de la volatilité n’est pas quelque chose qui laisse perplexe.

Les fonds de crypto-monnaie de Grayscale sont des instruments d’investissement qui ont beaucoup intéressé les institutions, en particulier les plus conservatrices. Fondée en 1908, Rothschild est une société qui fournit des services de gestion de portefeuille, de planification de la retraite, de conseil et de conseil en investissement.

