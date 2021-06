La société d’investissement sud-africaine disparaît avec 3,6 milliards de dollars en bitcoins • .

Bitcoin a connu une année énorme, atteignant 64 000 $ par pièce à la mi-avril. La montée en puissance du bitcoin a également augmenté la valorisation de toutes les autres pièces numériques, certaines atteignant de nouveaux sommets historiques. Le Bitcoin est en baisse constante depuis la mi-avril, avec une série de facteurs impactant le cours de cette correction brutale. Le prix a chuté à environ 30 000 $ par pièce au cours des derniers jours, à la suite de plusieurs remarques controversées d’Elon Musk en mai et du regain d’intérêt de la Chine pour la réglementation de la cryptographie.

La forte volatilité de ces pièces numériques est ce qui rend le trading de crypto-monnaie si excitant pour certaines personnes qui supportent les énormes risques en capital pour la perspective de réaliser des profits énormes du jour au lendemain. C’est ce qui a poussé de plus en plus de commerçants de détail, d’entreprises et d’institutions vers l’espace crypto cette année. Mais la volatilité élevée n’est pas le seul danger pour les traders. Les escrocs et les pirates qui cherchent à voler des jetons numériques peuvent faire de réels dommages, car la nature des pièces cryptées rend presque impossible pour les autorités de suivre les attaquants. Les autorités sud-africaines enquêtent actuellement sur ce qui pourrait s’avérer être la plus grande arnaque du secteur. Une entreprise locale a disparu avec 69 000 bitcoins d’une valeur de plus de 3,6 milliards de dollars, indiquant aux investisseurs que des pirates ont accédé et volé les fonds.

Selon Bloomberg, deux frères qui ont fondé la société d’investissement en cryptographie AfriCrypt ont disparu avec le bitcoin manquant. Un cabinet d’avocats du Cap n’a pas pu localiser les frères et a signalé l’affaire aux Hawks, une unité d’élite de la police nationale.

Les investisseurs d’AfriCrypt ont reçu un e-mail à la mi-avril expliquant que la société d’investissement crypto fermait à la suite d’un piratage massif qui a eu un impact sur ses comptes électroniques et ses portefeuilles. Le frère aîné, le directeur de l’exploitation d’AfriCrypt, Ameer Cajee, a informé les clients, levant le premier drapeau rouge. Il a demandé aux clients de ne pas signaler le piratage aux autorités, car cela ralentirait le processus de récupération.

Certains investisseurs ont contacté un cabinet d’avocats, tandis que d’autres ont entamé une procédure de liquidation. “Nous étions immédiatement méfiants car l’annonce implorait les investisseurs de ne pas engager de poursuites”, a déclaré Hanekom Attorneys à Bloomberg. “Les employés d’AfriCrypt ont perdu l’accès aux plateformes back-end sept jours avant le piratage présumé.”

Le cabinet d’avocats a découvert que les fonds communs d’AfriCrypt avaient été transférés à partir des comptes et des portefeuilles des clients sud-africains. Les pièces numériques ont été «blanchies» à travers de grands pools de bitcoins pour les rendre introuvables. Les devises décentralisées ne peuvent pas être suivies et tracées aussi facilement que l’argent ordinaire. Une fois volés, les fonds pourraient ne jamais être récupérés.

Les frères ont cessé de répondre aux appels et le site Web de l’entreprise est tombé en panne. La Finance Sector Conduct Authority d’Afrique du Sud examine également AfriCrypt, mais il lui est interdit de lancer des enquêtes formelles, car les actifs cryptographiques ne sont pas des produits financiers légaux.

AfriCrypt pourrait devenir la plus grande escroquerie cryptographique de l’histoire lors de la conversion du montant du bitcoin en dollars. Mais les investisseurs sud-africains ont dû faire face à une arnaque massive l’année dernière. Mirror Trading International a perdu environ 23 000 pièces, d’une valeur de 1,2 milliard de dollars, dans ce qui était la plus grande escroquerie cryptographique de 2020.

