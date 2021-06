La société écossaise ASAP accepte les paiements cryptographiques | Invezz

ASAP Roofing and Building Ltd., une entreprise de toiture écossaise, a révélé que sa clientèle, qui comprend des retraités, utilisait de plus en plus Bitcoin (BTC) pour payer ses services. La société a commencé à accepter les crypto-monnaies en 2020. La société accepte désormais plusieurs crypto-monnaies, notamment Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Ethereum (ETH), Dogecoin (DOGE), Litecoin (LTC) et XRP (XRP). ) .

L’entreprise basée à Glasgow est dirigée par Kaeleb Mckay, 20 ans, et son père Cameron. L’entreprise se spécialise dans la couverture de bâtiments industriels, commerciaux et domestiques. En dehors de cela, l’entreprise est fière de l’entretien et de la réparation des bâtiments traditionnels. Kaeleb a noté qu’ils ont choisi les crypto-monnaies comme moyen de paiement car elles sont payées rapidement.

Bien qu’il n’ait que 20 ans, Kaeleb a révélé qu’il était impliqué dans l’espace crypto depuis des années. Selon lui, il s’est beaucoup intéressé aux crypto-monnaies dès 2014. Prouvant que BTC couvre toutes les tranches d’âge, Kaeleb a déclaré qu’il avait effectué une réparation de 500 £ en novembre de l’année dernière pour un retraité de plus de 60 ans. La chose surprenante était qu’il voulait payer en BTC.

L’adoption de la cryptographie en hausse malgré les inquiétudes croissantes

En dehors du cas ci-dessus, la société a reçu des paiements cryptographiques à plusieurs reprises. Kaeleb a révélé qu’il y a quelques semaines à peine, d’autres Britanniques âgés voulaient payer en crypto et qu’un homme payait 180 £ en ETH pour une réparation d’urgence du toit.

Bien qu’ASAP Roofing and Building Ltd. ait vu une opportunité et l’ait saisie, les régulateurs financiers britanniques sévissent de plus en plus contre les crypto-monnaies. Par exemple, la Financial Conduct Authority (FCA) a averti les citoyens britanniques qu’ils devraient pouvoir perdre tout leur argent s’ils investissent dans des crypto-monnaies. Réitérant les inquiétudes des autorités financières mondiales concernant les crypto-monnaies, la FCA a déclaré que les crypto-monnaies sont des investissements spéculatifs à haut risque.

Alors qu’ASAP Roofing and Building Ltd. a fait la une des journaux avec l’annonce de son acceptation du BTC, ce n’est pas la première entreprise du domaine à adopter les crypto-monnaies. En janvier 2018, Elite Roofing, une entreprise de toiture basée à Denver, a annoncé qu’elle avait commencé à accepter BTC pour ses services de toiture. À l’époque, Randy Brother, le PDG de l’entreprise, a déclaré que les crypto-monnaies comme BTC sont la voie de l’avenir.

