La société EdTech PlanetSpark dévoile une identité de marque renouvelée

EdTech PlanetSpark a annoncé le lancement de sa nouvelle identité visuelle. Le rebranding qui a été conçu et exécuté par Dev Kabir Malik comprend de nouveaux atouts visuels, dont un logo repensé. La marque a adopté une nouvelle identité qui résonne non seulement avec son groupe cible mais représente également sa mission de former les jeunes enfants à la communication.

En plus de communiquer efficacement la niche et la promesse de marque clé de PlanetSpark, les nouveaux actifs démontrent également sa stature internationale. Pour dévoiler sa nouvelle image de marque, PlanetSpark a organisé une campagne #BigReveal sur LinkedIn qui comprenait plusieurs sondages, concours, quiz et vidéos en direct, dans lesquels la direction de la marque a partagé sa vision derrière cette refonte, et a également répondu aux questions des membres de la communauté. Un moment fort de cette campagne a été PlanetSpark et des centaines de membres de son équipe qui ont fait du nouveau logo leur photo d’affichage LinkedIn de manière synchronisée, pour faire du #BigReveal un succès, sur la plateforme.

« L’un de nos principaux objectifs derrière ce changement de marque était d’humaniser notre marque, qui se reflète très bien dans le nouveau logo. Avec cette nouvelle identité, nous visons à inculquer un sentiment d’appartenance, de plaisir ainsi que de curiosité chez les étudiants. Nous pensons que PlanetSpark étant une plate-forme exclusivement pour les enfants, devrait également être visuellement représentative et attrayante pour eux », a déclaré Maneesh Dhooper, co-fondateur de PlanetSpark.

« Ce changement de marque est un pas en avant pour PlanetSpark pour devenir globalement synonyme de termes tels que parler en public, communication et parler anglais. Nous envisageons notre marque comme la destination de choix pour les compétences en communication et la prise de parole en public pour les enfants du monde entier. Un nouveau langage de marque dynamique et évolutif comme celui-ci renforce encore l’image de PlanetSpark en tant que leader incontesté de la communication pour les enfants », a déclaré Kunal Malik, co-fondateur de PlanetSpark, à propos du changement de marque.

