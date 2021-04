La Société espagnole de thrombose répond aux questions sur les risques d’AstraZeneca

13/04/2021 à 11:32 CEST

Le rejet, la peur et la confusion règnent ces derniers jours chez les personnes vaccinées par AstraZeneca, et parmi celles qui pendant ces jours sont appelées à recevoir la première dose de ce vaccin.

Le signalement d’un très petit nombre de cas de thrombose, dont beaucoup sont associés à une thrombocytopénie, a généré une vive controverse et beaucoup de craintes quant au danger supposé du vaccin AstraZeneca contre le SRAS-CoV-2.

Les experts de la Société espagnole de thrombose et d’hémostase (SETH) ont suivi l’évolution de ces événements avec beaucoup d’attention et de prudence et ont préparé un document dans lequel ils répondent aux principales questions concernant le vaccin AstraZeneca.

Quel est le risque de thrombose avec AstraZeneca?

Pour les spécialistes de la thrombose c’est un phénomène basse fréquence, qui affecte plus certains profils d’individus. On estime que, globalement, cela peut se produire dans 1 à 2 personnes sur 1000 dans chaque période annuelle.

Quel est le risque de thrombose du COVID-19?

“La maladie à coronavirus provoque sans aucun doute une incidence accrue de thrombose due à des phénomènes inflammatoires très intenses, et la thromboembolie pulmonaire prédomine sur les autres formes de thrombose.”

En général, le risque de thrombose est variable, mais chez les patients critiques (admis en USI) il est estimé dans 20 à 25% des cas. Chez les patients hospitalisés non critiques, ce risque est plus faible, mais atteint encore 5%.

En cas de maladie bénigne ne nécessitant pas d’hospitalisation, il existe également un risque accru de thrombose dans la population générale, en particulier 1 de plus.

En conclusion et dans tous les cas, le risque de thrombose due à une infection à Covid-19 dépasse largement celui de la population générale.

Y a-t-il un risque accru de thrombose avec le vaccin AstraZeneca?

Dans l’essai clinique qui a approuvé le vaccin AstraZeneca, des altérations vasculaires cérébrales ont été rapportées chez les patients vaccinés (1 accident ischémique cérébral) et dans le groupe témoin n’ayant pas reçu le vaccin (1 hémorragie sous-arachnoïdienne et 1 accident ischémique transitoire), soit un total de 23 000 sujets.

Les données de la vie réelle font actuellement l’objet d’une analyse scrupuleuse.

La semaine dernière, l’EMA a présenté les résultats obtenus après avoir enquêté sur 86 cas de thrombus signalés par les autorités nationales jusqu’au 22 mars. 62 de ces thrombus étaient cérébraux, 24 abdominaux et, malheureusement, 18 se sont soldés par la mort.

Selon les données de l’EMA, au 4 avril, 34 millions de citoyens avaient été vaccinés avec AstraZeneca Européens et Royaume-Uni. Et daté du même jour 222 affaires ont été enregistrées dans toute l’Union européenne. C’est-à-dire, un sur 153 153 vaccinés, 0,65 pour 100 000.

La conclusion à l’heure actuelle de l’autorité pharmaceutique européenne est que tant les patients que les professionnels de santé doivent «être conscients de la possibilité de très rares cas de caillots sanguins associés à de faibles taux de plaquettes dans le sang dans les 2 semaines suivant la vaccination».

Qu’est-ce que la thrombose du sinus veineux cérébral?

C’est une pathologie très rare. On estime qu’il se produit entre 0,2 et 1,6 cas pour 100 000 personnes annuellement, et qui se produisent généralement chez les femmes (3 à 1).

Les thrombus surviennent dans le système veineux cérébral et la manifestation clinique est variable, avec la présence de maux de tête et troubles visuels, convulsions ou altérations de la sensation et de la force dans les bras ou les jambes, qui peuvent donc être confondus avec un accident vasculaire cérébral.

Son association avec le vaccin AstraZeneca n’a pas été prouvée à ce jour, et les cas observés ont été très rares, proches de l’incidence attendue dans la population générale déjà mentionné; cependant, l’alarme de pharmacovigilance a été activée par mesure de sécurité.

Le risque putatif de thrombose est-il toujours à l’étude?

L’EMA et les autorités sanitaires nationales maintenir l’autorisation du vaccin AstraZeneca en recommandant une surveillance très étroite des données de laboratoire et des données cliniques dans la vie réelle.

Des avertissements ont été émis pour aider à la détection précoce de toute complication thrombotique associée au vaccin, dans le but d’améliorer leur diagnostic et leur traitement précoces.

Le vaccin doit-il être administré à des patients ayant des antécédents de thrombose?

Les spécialistes n’ont aucun doute: Oui. Car s’il est vrai que les personnes ayant des antécédents de thrombose ont un risque plus élevé de re-thrombose, la réalité est que le vaccin AstraZeneca n’a pas été observé comme ayant un effet à cet égard.

Le vaccin empêche efficacement le développement du COVID-19. Et si nous contractons la maladie, il existe des statistiques qui prouvent que le risque de thrombose subit une augmentation significative. Pour ces deux raisons, le vaccin est fortement recommandé.

Le vaccin doit-il être administré à des patients à risque de thrombose ou de thrombophilie?

Oui. Les patients ayant des antécédents de thrombose et d’autres conditions de risque connues bénéficient de la vaccination tout comme elle l’a fait avec les patients ayant déjà souffert de ce type de pathologie.

Le vaccin doit-il être administré aux personnes anticoagulées?

Oui. Les patients sous anticoagulants n’ont aucune contre-indication au vaccin. Le risque de complications hémorragiques suite à une injection intramusculaire est minime.

Les spécialistes de la thrombose SETH insistent sur le fait que, compte tenu des preuves scientifiques obtenues à ce jour, «il n’y a pas de données solides à ce jour pour rejeter le vaccin AstraZeneca en raison du risque de complications thrombotiques dans la population générale, ou dans tout sous-groupe. Pas même chez les patients à haut risque de thrombose.

Pour cette raison, ils recommandent de suivre les instructions concernant la vaccination des autorités sanitaires et d’obtenir toujours le maximum d’informations auprès de sources fiables telles que les sociétés médicales, les établissements de santé et les administrations, en se méfiant des sources non vérifiées, des rumeurs et des canulars.

Ils insistent également sur le fait que les mécanismes mis en place par les autorités sanitaires espagnoles et européennes pour contrôler l’innocuité et l’efficacité des médicaments commercialisés, même dans des situations extrêmes comme le COVID-19, ont “une exhaustivité et une fiabilité suffisantes pour garantir la meilleure utilisation possible des vaccins”.

La mauvaise chose est que tous ceux-ci racontent et racontent ont conduit à un pourcentage élevé de la population a manqué son rendez-vous pour se faire vacciner.

Beaucoup de les scientifiques ne sortent pas de leur étonnement et déclarent ne rien comprendre. Les thrombus produits par la maladie sont beaucoup plus élevés que ceux produits par le vaccin.

Se pourrait-il que nous ne regardions pas les chiffres?