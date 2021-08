La société financière Fortune 500 NCR va acquérir l’opérateur de guichets automatiques Bitcoin LibertyX Crypto new media

in

La société américaine de services financiers NCR Corporation a annoncé un accord pour acquérir LibertyX, un opérateur de guichets automatiques Bitcoin lancé en 2014.

Révélé via un communiqué de presse lundi, la société a déclaré que l’acquisition “accélérera” sa capacité à fournir des services d’achat et de vente de Bitcoin et de crypto-monnaie à son marché. NCR possède déjà près d’un million de guichets automatiques dans le monde.

Le directeur de la technologie de NCR im Vanderham a commenté : « En raison de la demande croissante des consommateurs, nos clients ont besoin d’une solution complète de monnaie numérique, y compris la possibilité d’acheter et de vendre de la crypto-monnaie, d’effectuer des envois de fonds transfrontaliers et d’accepter des paiements en monnaie numérique sur des canaux numériques et physiques. “

LibertyX propose déjà des solutions de guichets automatiques, de kiosques et de systèmes de point de vente Bitcoin, et ses produits peuvent être trouvés dans des centaines de dépanneurs, pharmacies et supermarchés à travers les États-Unis.

Dans des déclarations, NCR a déclaré qu’il prévoyait d’offrir les solutions logicielles de LibertyX aux banques, aux détaillants et aux restaurants via le portefeuille logiciel et les applications mobiles existants de la société.

Les termes de l’acquisition de NCR n’ont pas encore été divulgués, mais ils devraient être publiés plus tard cette année.

La nouvelle arrive à un moment où NCR a été plus actif dans l’expansion de ses offres sur le marché Bitcoin, après son annonce en juin que 650 banques communautaires et coopératives de crédit seraient bientôt en mesure d’offrir la possibilité d’acheter, de vendre et de détenir des bitcoins via ses services. .

Siège mondial de la RCN via Wikimedia